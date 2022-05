Apple Music Live: Harry Styles

Share Facebook

Il live show di Harry Styles “ONE NIGHT ONLY IN NEW YORK” in programma alla UBS Arena di Belmont Park venerdì 20 maggio sarà disponibile in streaming esclusivamente per gli abbonati ad Apple Music in 167 paesi del mondo.

Lo spettacolo speciale celebrerà l’uscita del suo attesissimo nuovo lavoro “Harry’s House”, disponibile da quel giorno, e vedrà la superstar mondiale esibirsi per la prima volta in assoluto con i brani dell’album.

Lo spettacolo “ONE NIGHT ONLY IN NEW YORK” di Harry Styles sarà disponibile in streaming in Italia in esclusiva su Apple Music alle 03:00 di sabato 21 maggio QUI e visibile anche il 22 maggio alle 18:00 e il 26 maggio alle 17:00.

Harry ha recentemente incontrato Zane Lowe di Apple Music per una lunga conversazione sulla realizzazione di “Harry’s House”. L’intervista completa è disponibile QUI.

Harry Styles si è affermato come uno dei più grandi e influenti artisti della musica internazionale. Il suo ultimo singolo in vetta alle classifiche, “As It Was”, nel suo primo giorno di pubblicazione ha registrato il record di streaming del 2022 su Apple Music e il maggior numero di stream di qualsiasi uscita in Audio Spaziale sulla piattaforma. Il pre-add di “Harry’s House” su Apple Music è disponibile