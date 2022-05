Mabel il nuovo singolo “Overthinking” con 24kGoldn

Share Facebook

In radio e in digitale da venerdì 20 maggio il nuovo singolo “Overthinking” con 24kGoldn.

Scritto da Mabel a Los Angeles e prodotto dagli Stargate (Rihanna, Katy Perry), “Overthinking” è una ma onesta istantanea di quando la club-culture incontra l’ansia sociale.

Anticipazione del suo più introspettivo secondo album in uscita prossimamente, per Mabel “Overthinking racconta di quanto velocemente le cose possono passare da essere adrenaliniche a tossiche.

Più persone soffrono di disturbi mentali e decidono di non affidarsi a dei professionisti, io stessa ho passato un periodo nel quale ho fatto abuso di droghe per tranquillizzarmi.

Spero che chiunque con questa canzone possa capire che ci sarà sempre la luce alla fine del tunnel.” La traccia vede anche la reunion con il rapper 24kGoldn, con il quale Mabel aveva collaborato per la prima volta nel 2020 in “Tick Tock”.



Per capire la mentalità che sta dietro ad “Overthinking” è necessario conoscere il vissuto di Mabel in questi ultimi anni. Un’importante voce nel pop contemporaneo, la nuova musica della vincitrice ai Brit Award è emersa durante la pandemia.

Proprio all’inizio del primo lockdown Mabel è tornata ad abitare con i genitori insieme ai propri cani, scoprendo nuovamente tutto ciò che le mancava e portandolo all’interno di questo nuovo capitolo musicale.

Mentre ha continuato a lavorare ai nuovi progetto in UK e US tra i vari lockdown, Mabel ha da prima anticipato il prossimo progetto con il primo singolo “Let Them Know”, seguito da “Good Luck”.



24kGoldn: Nato a San Francisco, 24kGoldn irrompe nella scena musicale alla fine del 2019 con il singolo di debutto certificato platino “Valentino”.

Il 21enne ha da subito dimostrato al mondo che il suo sound è universale, sorpassando i 400 milioni di stream globali. 24kGoldn ha chiuso il 2019 con l’EP di 8 tracce Dropped Outta College, in testa per più settimane alla Billboard Heatseekers Chart.

Nell’EP è contenuto anche il suo secondo singolo di platino “City of Angels”, che ha collezionato ad oggi 400 milioni di stream globali. In questo momento Goldn può vantare più di tre milioni di stream sul suo catalogo, con il suo album di debutto El Dorado certificato Oro sulla base delle incredibili performance al Jimmy Fallon, Ellen, Jimmy Kimmel, agli AMA, MTV EMA e il New Year’s Rockin’Eve.

Il successo dell’album è dovuto in parte al singolo “Mood” con Iann Dior, che ha catturato l’attenzione globale divenendo un vero e proprio fenomeno culturale.

La traccia è rimasta in testa per otto settimane alla Billboard Hot 100 Chart e alla Pop radio chart, dove ha settato il record per la traccia più suonata in 7 giorni.

La hit globale ha accumulato più di 1,9 miliardi di stream e ottenuto certificazioni in più di 20 paesi, inclusi 3x Platini in US, ed è stata inserita nella Year’ list di XXL, Billboard, SPIN, Stereogum, NYLON, NY Times, Rolling Stone ed altri.