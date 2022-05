Extraliscio Romantic Robot il tour. Al via da Monza il 26 maggio

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Dopo l’uscita del nuovo album “ROMANTIC ROBOT” (prodotto dall’etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy), pensato e guidato da MIRCO MARIANI e registrato con un’orchestra invisibile dentro il leggendario Labotron a Bologna, per gli EXTRALISCIO sarà un’altra estate di grandi live, in disparate formazioni, per tanti concerti uno diverso dall’altro, che testimoniano la loro grande esperienza.

Il tour “EXTRALISCIO ROMANTIC ROBOT con (in)visibile orchextra” porta sul palco i grandi successi degli Extraliscio, come “Bianca Luce Nera” e “Capelli Blu”, e i brani del nuovo album “Romantic Robot”, come il nuovo singolo di Luca Barbarossa ed Extraliscio “È così”, riarrangiati dal Maestro Roberto Molinelli per orchestra, ma senza che l’orchestra si veda sul palco: una orchestra meccanica e invisibile, creata e guidata da Mirco Mariani.

Sulla scena, quindi, solo la follia polistrumentale di Mirco Mariani (direttore dell’orchestra invisibile, voce, pianoforte, chitarra elettrica), l’energia elegante di Moreno “il Biondo” (Mellotron, Sax Midi, Clarinetto, Sassofono), Alfredo Nuti (basso e chitarra elettrica), Marco Frattini (batteria) e Enrico Milli (Tromba, Trandicord, Tastiere).

“EXTRALISCIO ROMANTIC ROBOT con Orchestra Sinfonica Maderna”, invece, sarà un live in cui Mirco Mariani e Moreno Conficconi, con i fidati Alfredo Nuti (basso e chitarra elettrica), Marco Frattini (batteria) e Enrico Milli (Tromba, Trandicord, Tastiere), saranno accompagnati da orchestra sinfonica di 30 elementi diretta dal Maestro Roberto Molinelli.

La stima professionale e l’amicizia tra gli Extraliscio e il Maestro Roberto Molinelli si sono consolidati al 71° Festival di Sanremo, dove il Maestro ha diretto l’orchestra per gli Extraliscio sul palco del Teatro Ariston nei due brani “Bianca Luce Nera” ft. Davide Toffolo e “Medley Rosamunda”.

Per questi concerti tutti i brani sono stati riarrangiati creando un ulteriore cortocircuito tra la musica folk, la musica sinfonica e l’elettronica per un live che si preannuncia ricco e unico.

Due formazioni principali, alle quali si aggiungono di volta in volta ospiti speciali ma anche tante sorprese, come il live esclusivo in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, “Extraliscio CONTRO Tre Allegri Ragazzi Morti”, il 9 giugno al Teatro Carcano di Milano.

Ecco le prime date confermate:

26 maggio con (in)visibile orchextra sul MAGIC MUSIC BUS #3 in itinere nel Quartiere Cederna a Monza – in occasione del festival Monza Visionaria

3 giugno con (in)visibile orchextra in Piazza San Francesco a Bologna – inaugurazione della rassegna “San Francesco di sera”

9 giugno al Teatro Carcano di Milano in anteprima assoluta il concerto “Extraliscio CONTRO Tre Allegri Ragazzi Morti” in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

23 giugno con (in)visibile orchextra in Piazza Duomo a Pistoia

26 giugno con Orchestra Maderna all’Arena San Domenico di Forlì– in occasione del Festival “L’arte è vita”

3 luglio con (in)visibile orchextra al Parco della Resistenza di Novi di Modena – in occasione dell’Aia Folk Festival

7 luglio al Volvo Studio Milano per la serata “I numeri e l’universo” con Piergiorgio Odifreddi, Hervé Le Tellier, Aurelio Picca e concerto degli Extraliscio con (in)visibile orchextra – in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

9 luglio al Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella di Firenze in anteprima assoluta “Extraliscio con Orchestra Maderna e Peter Pichler” – in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

12 luglio in Piazza Nenni a Faenza, Tre Allegri Ragazzi Morti feat. Extraliscio – in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

22 luglio con (in)visibile orchextra all’Arena delle Grazie-Ennio Morricone di Vasto (CH) – in occasione di Arena Sotto le Stelle

15 agosto con (in)visibile orchextra al Castello Visconteo di Pavia

L’album “Romantic Robot” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in CD, la versione vinile uscirà il 22 luglio https://extraliscio.lnk.to/RomanticRobot.

Nove brani provenienti da mondi diversi, accompagnati dagli arrangiamenti per orchestra sinfonica a cura del Maestro ROBERTO MOLINELLI (già con gli Extraliscio sul palco del Festival di Sanremo e poi nei live in teatro di inizio anno a Taranto e Matera), ma registrati direttamente da Mirco Mariani dentro il suo leggendario laboratorio musicale Labotron a Bologna.

Al Labotron, gli arrangiamenti per orchestra hanno preso vita “diretti da un robot”, insieme a tastiere, sintetizzatori analogici, come il Moog One, e rari strumenti elettronici, come l’Ondioline.

Una tradizione iniziata con il primo album degli Extraliscio “È bello perdersi”, in cui Mirco aveva registrato tutti gli strumenti nel suo studio, e che ora tocca nuovi vertici della sperimentazione.

“È così” di Luca Barbarossa e Extraliscio è il brano attualmente in radio, che è stato presentato in anteprima live al Concerto del Primo Maggio Roma.

È accompagnato da un nuovo filmino diretto da ELISABETTA SGARBI e girato a Tresigallo (Ferrara), in una fabbrica storica dalle grandi vetrate, la cui sacralità e poesia sono state d’ispirazione per questo corto https://youtu.be/4R1HNfdizpQ.

Tracklist:

Romantic Robot – intro

Le nuvole

Il bacio traditore ft. Davide Toffolo

Capelli blu

Non mi dire mai goodbye (cover di Tony Renis)

È così di Luca Barbarossa

Amarsi come una regina

La gazza chiacchierona di Davide Toffolo

Valzer d’africa

Gli Extraliscio sono la band capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi (“il Biondo”), fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali.

Il 2021 è stato l’anno che li ha fatti conoscere al grande pubblico, grazie a molti importanti live che li hanno portati non solo in tutta Italia ma anche all’estero.

Dal palco del Festival di Sanremo, a quello di Isola Edipo al Lido di Venezia, dal concerto per La Milanesiana a Parigi a quello per la Hit Week a Miami, sempre accompagnati sul palco da un’orchestra di grandi musicisti.

Senza dimenticare i concerti di Taranto e Matera con l’orchestra sinfonica della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli.