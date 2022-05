Mobrici il suo nuovo singolo “Giovani mai”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il cantautore milanese MOBRICI pubblica il suo nuovo singolo “GIOVANI MAI” in uscita venerdì 27 maggio via Virgin Records/Universal Music Italia.

“Giovani Mai è una di quelle canzoni che mi diverte tanto scrivere e suonare. Come spesso ho fatto in passato, dietro una musicalità a tratti allegra e spensierata, si cela un testo che invece riporta ad un tema che potrebbe portare ad un confronto per giorni: la mancata giovinezza di un giovane.

Tutte quelle cose che hanno sempre fatto i giovani, a pensarci bene, io non le ho mai fatte. Porterò la canzone in tour quest’estate e sono sicuro sarà una festa” – ha raccontato Mobrici.

Il nuovo brano segue la pubblicazione della versione speciale di “Stavo pensando a te” di Mobrici feat. Fulminacci, un pezzo che trova le radici nel 2019, quando i due artisti decidono di rivisitare “Stavo Pensando a te” di Fabri Fibra per il format “I Notturni di Rockit”.

Dopo qualche anno dall’uscita del format, infatti, il brano è tornato a catturare l’attenzione del pubblico nella colonna sonora di “Fedeltà”, serie tv di Netflix uscita il 14 febbraio, in occasione di San Valentino.

“Anche le scimmie cadono dagli alberi”, il disco di Mobrici uscito lo scorso anno, è un album che raccoglie 11 pezzi di vita del cantautore raccontati in musica. Ogni brano è così vero e autobiografico da farci riconoscere in esso, facendoci sentire presi per mano e accompagnati nella vita del cantautore.

“Questo mio primo nuovo album è una raccolta di canzoni che ho scritto negli ultimi due anni – commenta Mobrici – ‘Anche le scimmie cadono dagli alberi’ è un antico proverbio giapponese. Quando mi è capitato di leggerlo per la prima volta, mi ha folgorato.

Nella vita ci è utile sapere che non dobbiamo essere perfetti per forza, che possiamo sbagliare, che non siamo infallibili. Così come le abili scimmie cadono dagli alberi, anche noi possiamo permetterci qualche errore.”

Questa la tracklist dell’album: “Cantautore”, “TVB”, “Canale 5”, “Povero Cuore – feat. Brunori Sas”, “Anna Meraviglia”, “20 100”, “Un Bacio”, “Scende – feat. Gazzelle”, “La Fine”, “Amici Così”, “Tassisti della Notte”.

Mobrici sarà impegnato con il suo tour ANCHE LE SCIMMIE VANNO IN TOUR – ESTATE 2022.

Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, partirà dal Mi Ami Festival al Circolo Magnolia di Milano venerdì 27 maggio. Di seguito il calendario delle date, in continuo aggiornamento:

27 Maggio 2022 – Milano @ Mi Ami festival

10 Giugno 2022 – Cremona @ Porte Aperte Festival

26 Giugno 2022 – Roma @Spaghettiland Roma

1 Luglio 2022 – Perugia @L’Umbria che spacca

15 Luglio 2022 – L’Aquila @ Pinewood Festival

17 Luglio 2022 – Massarella di Fucecchio (FI) @ Reality Bites Festival

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano, scioltasi nel 2020.

Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop.

Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.