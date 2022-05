Share Facebook

Chiara Galiazzo riparte da “Un’estate fa”. L’artista annuncia oggi sui social il nuovo progetto che si svilupperà dal vivo con “Un’estate fa – live 2022” e con la sua personale versione di questo celebre brano disponibile dal 27 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Il live avrà inizio il 21 giugno con uno speciale evento a Los Angeles dove Chiara si esibirà all’Istituto Italiano di Cultura in occasione della Festa della Musica.

“Nel libro culto “Alta fedeltà” Nick Hornby scrive “La musica sentimentale ha un grande potere: ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, cosiÌ€ che provi, contemporaneamente, nostalgia e speranza’’. Quanto è vero.

Mai come negli ultimi due anni mi è capitato di ripensare al tempo in cui tutto sembrava possibile, agli anni della mia adolescenza, delle esperienze nuove, dei primi amori. Ho riascoltato la mia personale colonna sonora di quegli anni e non ho dovuto pensare troppo a quello che volevo fare: avevo voglia di far rivivere quelle canzoni a me tanto care e penso che quest’ estate in cui la musica sta ripartendo sia il momento giusto.

Ho scelto di reinterpretare “Un’estate fa” e di dare questo titolo al mio live estivo perché dagli anni ’70 questo brano rappresenta magnificamente la dolcezza della nostalgia con cui pensiamo alle estati della nostra vita e l’emozione con cui attendiamo quella che arriverà.” Racconta Chiara.

“Un’estate fa” compie quest’anno cinquant’anni. L’originale francese “Une belle histoire”, scritto nel 1972 da Pierre Delanoe e Michel Fugain, ha avuto una celebre versione in italiano di Franco Califano e diverse interpretazioni, tra cui quella dello stesso Califano, di Mina e dei Delta V.

Per la sua versione Chiara, affiancata dai produttori Riccardo “Deepa” di Paola e Alessandro Galdieri, ha scelto sonorità che richiamano la dance degli anni ’90/00, periodo da cui attingerà anche la scaletta di “Un’estate fa – live 2022” dove i brani più celebri del repertorio di Chiara si alterneranno con successi italiani e internazionali di quell’epoca legati al suo vissuto personale.

Il nuovo team che affianca Chiara è composto da Mary Cavallaro e Marco Nuzzi per il management, Baobab Music & Ethics di Massimo Levantini per il live, One Shot Agency per la comunicazione digitale. Il brano è distribuito da Artist First.

Di seguito le prime date di “Un’estate fa – live 2022” prodotto e organizzato da Baobab Music & Ethics, il calendario è in costante aggiornamento:

21 Giugno Los Angeles, Istituto Italiano di Cultura

26 Giugno Lagorai (TN), Lagorai D’incanto

02 Luglio Mansue’ (TV), Piazza F. Dall’Ongaro

17 Luglio Marano Machesano (CS), Piazza Del Carmine

23 Luglio Monte Avena (BL), Dolomiti Arena