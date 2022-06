“Sveglia”, il nuovo singolo dei Jaliss

Share Facebook

Da Venerdì 3 giugno esce “Sveglia”, il nuovo singolo dei Jalisse, quarto estratto dall’Album “Voglio emozionarmi ancora” per l’etichetta Music Catcher.

Il singolo è accompagnato da un video leggero e divertente, mai banale, che ritrae il quotidiano di Alessandra e Fabio, da sempre vicini alla gente e, come dicono loro, “persone tra le persone”.

Dopo l’ultima uscita “La magia di Sanremo” in featuring con gli Atmosfera Blu, i Jalisse si rivolgono all’estate con un pezzo fresco, ballabile, ritmato e spensierato che si propone di diventare ricarica di energia per la ripartenza in autunno con grandi progetti in cantiere.

Sveglia è il giusto slogan adatto ai nostri tempi; l’invito a riprendere in mano il nostro tempo cercando di farlo diventare prezioso.

Il tempo va usato bene e non deve essere consumato in fretta; va goduto, assaporato e coltivato insieme agli amici e alle persone care per costruire grandi cose.

La visione positiva dei Jalisse è da sempre un’etichetta che contraddistingue il loro stile che si propone di “contagiare” (nel miglior senso) il buongiorno di ognuno di noi.

“Ma quanta bella gente c’è stasera” è il tormentone del nuovo brano dei Jalisse, il quarto estratto dall’album scritto, suonato, cantato interamente dal duo.

La ricerca del divertimento, i preparativi prima della festa, stare tra amici, ballare e ascoltare musica, tornare a stringersi e a guardarsi negli occhi sembra un traguardo fantastico. A volte la cosa più semplice è quella che ci fa gioire inaspettatamente.

“Come stai, come stanno bene i tuoi capelli,

sembrano coriandoli di stelle e il tuo sorriso illumina, fulmina come un lampo al cielo in piena estate arida”.

Il Video è ideato e curato da Riccardo Piovesan Hayr-Stylist per Biguine Paris e storico curatore d’immagine dei Jalisse. Le riprese e le foto sono realizzate da Luca Salamon. Editing video e grafica a cura di Stefano Pettenuzzo.

Editing audio e master, Marino De Angeli del Bridge Studio a Ponte della Priula (TV). Grafica della Cover a cura di Carlotta Pianta.

L’album Voglio emozionarmi ancora è acquistabile su tutti gli stores digitali o fisicamente scrivendo a info@jalisse.it

I Jalisse sono in piena attività con i live estivi con la loro band; in Sicilia saranno ospiti di alcune date dell’Orchestra Atmosfera Blu.

Prosegue con successo il format radiofonico Localitour d’Autore, distribuito a numerose radio italiane ed estere oltre ad essere podcast sul web.