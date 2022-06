“Fragole e champagne” il nuovo singolo di Fiordaliso

Share Facebook

Dal 10 Giugno in tutti gli store digitali ed in rotazione radiofonica “Fragole e champagne” (Ontheset/Artist first), il nuovo singolo di Fiordaliso.

“Ma cos’è la stabilità?” Con questa domanda Fiordaliso inizia un viaggio che la porta a sperimentare nuove sonorità. “Fragole e champagne” è un brano che parla al mondo di oggi, che è “come in un incubo però poi è tutto vero”.

Il messaggio è quello di non farsi scoraggiare nella vita e di “prenderla come capita”, cercando di godere a pieno ogni “notte magica” che la vita stessa ci regala. Insomma, un invito alla spensieratezza nei giorni bui, ma anche uno spunto di riflessione su quanto sia importante non fermarsi, continuare a correre e saltare gli ostacoli.

Il brano è scritto da Giuseppe Giocondo, Fiordaliso e Serena de Bari, con la produzione di Luca Venturi & TempoXso, arrangiato da TempoXso. Il lyrics video è stato realizzato da Marco D’Andragora (Damstudio).

Biografia

Vincitrice a pari merito con Zucchero a Castrocaro nel 1981 con il brano “Scappa via”, Fiordaliso è la rivelazione del Festival di Sanremo nel 1982 con “Una sporca poesia” e ottiene il premio della critica nel 1983 con “Oramai”.

La porta del successo internazionale si apre nel 1984 con “Non voglio mica la Luna”, la sua hit più famosa nel mondo che registra il record delle vendite sia in Italia che all’estero.

Nel 1985 presenta a Sanremo “Il mio angelo” dedicata al suo primo figlio avuto a 15 anni, torna al festival nel 1986 “Fatti miei” scritta da Zucchero, nel 1988 “Per noi” e nel 1989 “Se non avessi te”.

Nel 1990 sotto la produzione di Franco Ciani e Fio Zanotti; incide l’album “La vita si balla” dal quale viene estratto il singolo “Cosa ti farei”, che ottiene un consistente successo radiofonico; nel 1991 con la sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo esce “Il portico di Dio”, nel quale troviamo l’hit single “Il mare più grande che c’è” (I love you man) e “Saprai”, cantato in coppia con Roby Facchinetti nella versione italiana, e con Riccardo Fogli nella versione in spagnolo per la distribuzione in Spagna e America Latina.

Nel 1992 esce l’album “Io ci sarò” anticipato dal singolo “Dimmelo tu perché”. Nei primi anni 90 è presenza fissa a “Europa Europa” Partecipa anche al “Cantagiro”, al “Festivalbar”, a “Un disco per l’estate” e a “Vota la voce”. Nel 1993/94 è nel cast di “Domenica In” al fianco di Mara Venier, Monica Vitti e Luca Giurato, e pubblica il Greatest Hits “E adesso voglio la luna”.

Quest’anno Fiordaliso festeggia 40 anni dal primo Sanremo, anni ricchi di musica teatro e televisione, nove volte al Festival (l’ultima con “Accidenti a te” firmata da Giancarlo Bigazzi), ha partecipato a musical teatrali di grande successo (Menopause the Musical è stato sold out per 5 stagioni) e vanta tante partecipazioni a programmi televisivi tra cui Tale e Quale show, Il cantante Mascherato, etc.

Da 40 anni la sua intensa attività Live non si arresta e continua a girare l’Italia e il mondo con le sue Canzoni. In carriera l’artista ha venduto oltre sei milioni e mezzo di dischi.