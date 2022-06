Ron. “Non abbiam bisogno di parole live tour”, il tour celebrativo dei 50 anni

Share Facebook

Parte il 18 giugno da Fiesole “Non abbiam bisogno di parole live tour”, il tour celebrativo dei 50 anni di musica di RON, protagonista indiscusso della nostra canzone d’autore.

I più grandi successi dell’artista e i capolavori che ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni (pubblicati anche recentemente nell’antologia Non abbiam bisogno di parole), rivivranno di nuova luce durante i live.

Il tour sarà articolato in tre momenti distinti. RON sarà accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno (tra le orchestre più note nel nostro Paese grazie ai tanti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato), insieme a Giuseppe Tassoni al pianoforte.

A queste date si alterneranno altre in Trio Acustico (con Roberto Di Virgilio alle chitarre e Giuseppe Tassoni al pianoforte e tastiere); in altre ancora RON racconterà al pubblico la sua lunga carriera, presentato da un giornalista, in un mix di Musica e Parole.

Nella scaletta classici intramontabili ma anche celebri hit che l’artista scrisse per molti colleghi (da Joe Temerario a Vorrei incontrarti fra cent’anni, da Anima a E l’Italia che va, da Chissà se lo sai fino alla celeberrima Una città per cantare, passando per Non abbiam bisogno di parole, Al centro della musica, Attenti al lupo, Piazza Grande, Cosa sarà) e naturalmente le sue canzoni più recenti – Più di quanto ti ho amato e Sono un figlio – che faranno parte del nuovo attesissimo album di inediti che vedrà la luce in autunno.

Queste le prime date annunciate: 18 giugno a FIESOLE (FI) , Toscana Arcobaleno d’Estate (con Ensemble Symphony Orchestra); 21 giugno a MACERATA, Musicultura (con Ensemble Symphony Orchestra); 9 luglio a PINZOLO (TN), Piazza San Giacomo (in Trio Acustico); 11 luglio a CASTEL SANGIOVANNI (PC), Valtidone International Festival (con Ensemble Symphony Orchestra); 22 luglio a MONTESILVANO (PE), Teatro del Mare (con Ensemble Symphony Orchestra); 23 luglio a MANCIANO (GR), Manciano Street Music Festival (in Trio Acustico); 27 luglio a SORAGNA (PR), Musica in Castello (Musica e Parole); 28 luglio a LAIGUEGLIA (SV), Il Tenco Ascolta (Musica e Parole); 15 agosto a NORCIA (PG), Piazza San Benedetto (in Trio Acustico); 18 agosto a FERRANDINA (MT), Piazza Plebiscito (con Ensemble Symphony Orchestra); 10 settembre a CARRARA, Festival Con-vivere (con Ensemble Symphony Orchestra).

Il calendario è in continuo aggiornamento e tutte le informazioni sono disponibili su www.tridentmusic.it

Quella di RON è una delle carriere più importanti del panorama italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica cantautorale.

Artista raffinato e sensibile, con il suo talento ed intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva.

Oltre ad aver vinto un Festival di Sanremo (nel 1996 con Vorrei incontrarti fra cent’anni, in coppia con Tosca) e un Festivalbar (nel 1982 con Anima), Ron ha svolto un ruolo di primo piano nei più grandi eventi della musica in Italia (solo per citarne due, il tour di “Banana Republic” con Dalla e De Gregori nel 1979, e il “Fab Four Tour” con De Gregori, Pino Daniele e Fiorella Mannoia, nel 2002).

