Era505 raccontano il nuovo singolo: «La nostra libertà è correre nudi in spiaggia»

“Nudi in spiaggia” è il singolo di debutto degli era505, un duo romano composto da Flavio Guarasci e Pietro Cencioni.

Un brano che unisce rime urban rap a una produzione indie pop, che mescolandosi insieme cristallizzano in un colpo solo tutte le sonorità e le sensazioni di una generazione.

Il beat di st.Omar scorre tra le parole di Flavio e Pietro che giocano coi sentimenti, con le emozioni e le esperienze di due ragazzi come tanti. Il ritornello poi alza i BPM e sfodera una cassa dritta quasi dance, che conferisce al pezzo un ritmo coinvolgente tutto da ballare. In una tensione crescente tra castelli di sabbia, baci e sogni, la band racconta la voglia di allontanarsi dalla solita routine per sentirsi liberi.



Quando e come nasce la vostra passione per la musica? Con quali generi musicali siete cresciuti?

La passione per la musica nasce con noi. In età adolescenziale il rap, in particolare quello romano, era diretto e ci ha colpiti fin da subito, grazie a quello abbiamo iniziato a scrivere. Stiamo studiando musica e canto da qualche anno ci stiamo spostando su diversi generi.

A quali artisti italiani e/o stranieri vi siete ispirati per la vostra musica?

Le nostre influenze artistiche originali che ci hanno cresciuto nella prima adolescenza, vengono dal rap underground, come per esempio: Colle Der Fomento, Noyz Narcos, Cor Veleno, Saga Er secco, Er costa, Matt Er Negretto, Claver Gold e Mezzosangue.

Successivamente ci siamo spostati musicalmente su sonorità più variegate e tra i gruppi/cantanti che ci hanno influenzato di più ci sono: Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Fabrizio De Andrè, Michael Jackson, XXXtentacion, JuiceWRLD, Lil Peep, Venditti, $uicideBoys e Sofiane.

Nel singolo “Nudi in spiaggia” ad un certo punto uno di voi due parla di “Mio fratello che mi manca chissà dove sta, mi hai lasciato nella stanza chiuso in un cerchio di rabbia, quella foto che mi parla cazzo se lo fa”: a cosa vi riferite?

Purtroppo parliamo di un nostro amico che non c’è più. Per noi è piuttosto doloroso parlarne, ma quella storia di ha dato al contempo una grande ispirazione per la realizzazione di questo brano. Mettendo nero su bianco questa esperienza, è stato anche un modo per elaborarla.

Dove è ambientato il videoclip?

Si tratta di una spiaggia di Fregene, nel litorale romano. Una meta molto affollata d’estate, ma piuttosto deserta fuori stagione…quindi una location ideale per il tipo di videoclip che avevamo in mente. Una nevicata e cinque manichini ci stavano perfettamente.

Con quali artisti avete collaborato per questo vostro lavoro? E con chi vi piacerebbe collaborare in futuro?

L’unica collaborazione finora è stata quella col nostro produttore st.omar, anche perché siamo a inizio carriera.

Nel panorama italiano seguiamo molti colleghi, ma quello con cui ci piacerebbe di più fare un featuring è il rapper Bresh.

Quale messaggio volete dare a chi vi ascolta?

Per noi è fondamentale la libertà, in qualsiasi forma si voglia manifestare. Idee, modi di fare, girare nudi per la spiaggia. Questa metafora che abbiamo voluto mettere in primo piano, vuole rappresentare proprio questo approccio verso tutto.

Cosa ne pensate dei social? Credete siano un buon trampolino di lancio a livello di promozioni per gli artisti emergenti?

Dipende, il fatto che sia accessibile a tutti lo rende saturo di proposte, da una parte è più semplice e dall’altra ci si mischia con i tanti, ma se il prodotto è valido alla fine arrivi in ogni modo. Ci vorrebbe una via di mezzo tra libertà globale di espressione e un sistema che possa premiare la qualità dei contenuti.

Cosa ne pensate dei programmi tipo “talent show” o “Amici”? Vi prendereste parte?

Se sei un artista valido che propone qualcosa di nuovo puoi uscire anche dai talent, non ci piace molto il pregiudizio comune secondo cui chi esce dai talent ha vita breve. I vari format negli anni hanno dimostrato tutto e il contrario di tutto, ma, talent o no, sulla lunga un artista valido esce fuori.

Una partecipazione?

Non escludiamo nulla. Non siamo contrari ma non dev’essere una cosa da fare a tutti i costi. Ora dobbiamo mettere a fuoco la nostra proposta artistica e continuare a macinare nuovi pezzi.