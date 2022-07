Tananai il nuovo singolo “Pasta”

Share Facebook

Tananai è pronto a scaldare l’estate al ritmo di “Pasta” il nuovo inedito che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1° luglio.

Come la hit “Baby Goddamn”, anche “Pasta” è stata scritta, composta e prodotta interamente da Tananai. Presentata per la prima volta live durante la tournée sold out nei club tenutasi lo scorso maggio, “Pasta” racchiude l’anima più elettronica dell’artista, è uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, che invita l’ascoltatore a lasciare per un momento l’ansia e le preoccupazioni della quotidianità per ballare e scaricare la tensione.

In cima a tutte le classifiche radiofoniche, di streaming e vendita con la collaborazione in “La dolce vita” di Fedez insieme anche a Mara Sattei, certificata disco d’oro, negli ultimi mesi Tananai ha conquistato il pubblico con la canzone presentata al Festival di Sanremo “Sesso Occasionale”, certificata disco di platino, e con “Baby Goddamn”, doppio disco di platino e per tre mesi in top10 su Spotify Italia e Fimi.

Dopo il tour sold out nei club, Tananai è ora in tournée nei principali festival della Penisola. I prossimi appuntamenti lo vedranno esibirsi sabato 9 luglio a Caorle (VE) a SuoniCaorle, venerdì 15 luglio al Pinewood Festival di L’Aquila, sabato 16 luglio al Collisioni Festival di Alba, venerdì 22 luglio a Marina di Camerota (SA) al Meeting del Mare XXVI edizione, mercoledì 27 luglio a Igea Marina (RN) all’OltreaMare – Beky Bay e sabato 30 luglio ad Alghero (SS) in occasione dell’Abbabula Festival.

Calcherà poi il palco dell’EmBi Festival di Trani (BT) martedì 9 agosto per poi spostarsi all’Oversound Music Festival di Lecce giovedì 11 agosto, a Roccella Jonica (RC) giovedì 18 agosto per il Roccella Summer Festival, al Sottoilvulcano Festival – Etna in Scena di Zafferana Etnea (CT) venerdì 19 agosto.

Sarà al Teatro Lucio Dalla di Partanna (TP) sabato 20 agosto per poi esibirsi al Beat Festival di Empoli giovedì 25 agosto, all’Ama Festival a Romano D’Ezzelino (VI) sabato 27 agosto, al NXT Station di Bergamo sabato 3 settembre, al Castello di Santa Severa a Santa Marinella (RM) mercoledì 7 settembre e infine a Genova, al Goa Boa Festival venerdì 16 settembre (recupero data del 1° luglio). Per ulteriori informazioni: https://www.friendsandpartners.it/in-tour-it/tananai-live-2022

Tananai tornerà a suonare live in tour, prodotto da Friends and Partners, anche il prossimo anno con cinque appuntamenti a partire da venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, alla Casa della Musica, sabato 6 maggio 2023 a Roma, all’Atlantico Live, proseguendo mercoledì 10 maggio 2023 al Tuscany Hall di Firenze, sabato 13 maggio 2023 al Grand Teatro Geox di Padova, per poi concludere giovedì 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano.

CALENDARIO TOUR ESTIVO 2022

Sabato 9 luglio 2022 – Caorle (VE) @ SuoniCaorle

Venerdì 15 luglio 2022 – L’aquila @ Pinewood Festival

Sabato 16 luglio 2022 – Alba (CN) @ Collisioni Festival

Venerdì 22 luglio 2022 – Marina di Camerota (SA) @ Meeting del Mare XXVI edizione

Mercoledì 27 luglio 2022 – Igea Marina (RN) – OltreaMare – Beky Bay

Sabato 30 luglio 2022 – Alghero (SS) @ Abbabula Festival

Martedì 9 agosto 2022 – Trani (BT) @ EmBi Festival

Venerdì 11 agosto 2022 – Lecce @ Oversound Music Festival

Giovedì 18 agosto 2022 – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

Venerdì 19 agosto 2022 – Zafferana Etnea (CT) @ Sottoilvulcano Festival – Etna in scena

Sabato 20 agosto 2022 – Partanna (TP) @ Teatro Lucio Dalla

Giovedì 25 agosto 2022 – Empoli @ Beat Festival

Sabato 27 agosto 2022 – Romano D’Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival

Sabato 3 settembre 2022 – Bergamo @ NXT Station

Mercoledì 7 settembre 2022 – Santa Marinella (RM) @ Castello di Santa Severa

Venerdì 16 settembre 2022 – Genova @ Goa Boa Festival (recupero data del 1° luglio)

CALENDARIO TANANAI LIVE 2023

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Atlantico Live

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano @ Fabrique

TANANAI_ph credit Ilaria Ieie