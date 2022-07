Lil Nas X & YoungBoy Never Broke Again il singolo “Late To Da Party”

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 8 luglio “LATE TO DA PARTY”, il nuovo singolo della superstar multiplatino pluripremiata ai Grammy Awards LIL NAS X insieme al rapper statunitense YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN!

Il brano, che in poco tempo ha già accumulato oltre 10 MILIONI di stream, è il primo nuovo singolo di Lil Nas X dall’uscita del suo acclamato album di esordio “MONTERO”, il fortunato album di debutto che contiene HIT planetarie come “MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)” (2X Platino), “INDUSTRY BABY” (Platino), “THATS WHAT I WANT” (Platino e #5 dell’Airplay radiofonico italiano) e “LOST IN THE CITADEL” (Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano).

È online anche il videoclip ufficiale:

Quest’autunno Lil Nas X partirà per il suo primo tour SOLD OUT “Long Live Montero”. Attraverserà Nord America ed Europa per celebrare l’incredibile successo di “MONTERO”, certificato ORO in Italia e inserito nei “Best of 2021” di Rolling Stone, Entertainment Weekly, People, USA Today, Billboard, LA Times e Complex, tra gli altri.