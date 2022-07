Camaiore. XVIII edizione del Festival Gaber

Share Facebook

“La libertà di ridere di tutto ciò che vuoi, non si può non ridere in mezzo a tutti questi guai”

Così cantava Gaber nel 1967 in un brano, “La libertà di ridere”, scritto probabilmente con l’amichevole collaborazione di Franco Battiato che proprio in quei mesi Gaber ospitava per la prima volta in una trasmissione televisiva da lui condotta.

La Fondazione Gaber e il Comune di Camaiore hanno dunque deciso di intitolare così la XVIII edizione del FESTIVAL GABER i cui protagonisti sono proprio i comici.

Dopo l’apertura in Versiliana con lo speciale incontro Giorgio Gaber. L’opera e l’Artista attraverso i filmati e il doppio appuntamento della Firenze per Gaber che ha animato la Limonaia di Villa Strozzi, il FESTIVAL GABER riparte da Camaiore, con l’inedita formula improntata sulla comicità e una grande novità che ha il sapore di un graditissimo ritorno sul fronte della venue: la manifestazione, dopo cinque fortunate edizioni nella centralissima Piazza San Bernardino, si svolge quest’anno in Piazza XXIX maggio, oggi completamente rinnovata ad ampliare il centro storico.

Scelte che puntano a dare nuovo slancio al FESTIVAL GABER, colorando la XVIII edizione con quella freschezza e quel dinamismo che solo la comicità può garantire, in risposta ai tempi incerti che stiamo vivendo.

“Con La libertà di ridere guardiamo a una comicità che abbia anche e soprattutto un valore teatrale, culturale” – spiega Paolo Dal Bon, Presidente della Fondazione Gaber. “Non a caso alla fine degli anni ’80 – tempi in cui la comicità non era affermata a livello televisivo – Giorgio Gaber è stato promotore di una storica e innovativa manifestazione a Venezia, ‘Professione comico’, che ospitò, tra gli sconosciuti esordienti, giovani artisti che sarebbero poi diventati i protagonisti nazionali della comicità italiana negli anni a venire.

Ci sembrava dunque più che coerente l’idea di improntare sulla comicità la manifestazione di quest’anno a Camaiore”.

A cambiare sono anche le caratteristiche delle serate: non più ‘Incontri-spettacolo’ ma veri e propri spettacoli di intrattenimento con una platea più ampia di quella allestita in Piazza san Bernardino.

In totale accordo con l’Amministrazione Comunale, si è voluto offrire al pubblico di Camaiore e della Versilia un ventaglio di proposte in grado di rappresentare in modo compiuto vari aspetti della comicità italiana oggi più interessante.

Cinque spettacoli di alto profilo, tutti ad ingresso gratuito, compongono il nucleo centrale del programma del FESTIVAL GABER 2022:

ALE&FRANZ – 24 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

LUCA RAVENNA – 25 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

NINO FRASSICA – 27 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

ENRICO BERTOLINO – 29 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

MICHELA GIRAUD – 30 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

Luca Ravenna e Michela Giraud sono due straordinari protagonisti del fenomeno che si potrebbe quasi definire ‘rivoluzionario’ della ‘Stand Up Comedy’.

Due giovani che parlano soprattutto ai giovani, che li riconoscono come persone di riferimento e non certo come maschere comiche, e capaci di realizzare numeri da vere e proprie star. Sorprendente, ad esempio, la performance di Luca Ravenna in grado di realizzare quattro sold-out al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (oltre 6000 presenze!) contando su un seguito costruito solo attraverso il web e il ‘passa parola’.

Ale&Franz hanno ormai da tempo elevato la loro comicità a vera e propria drammaturgia grazie alla presenza costante nei principali teatri italiani, mentre Enrico Bertolino rappresenta la più classica e amatissima comicità anche televisiva mai disgiunta da un’osservazione intelligente e originale della realtà.

Nino Frassica è la star televisiva per eccellenza ed è anche uno degli artisti che più altri ha innovato il linguaggio comico nato e cresciuto in quella fantastica e irripetibile scuola che ha avuto in Renzo Arbore un grandissimo Maestro.

Dopo la forzata sospensione del 2020 e l’edizione ridotta, causa pandemia, dello scorso anno, torna finalmente anche “Le strade di notte” ancora sotto il titolo “La libertà di ridere”. Sabato 23 luglio, dalle ore 21.15, il centro storico di Camaiore tornerà ad essere animato dalle stazioni artistiche create per l’occasione dal direttore artistico Gian Piero Alloisio.

Una ripresa, dunque, di uno degli elementi caratterizzanti del FESTIVAL GABER, che ancora una volta coinvolgerà soprattutto gli artisti del territorio in un percorso attraverso le vie del centro storico, rendendo quasi unica in Italia per originalità questa singolare e seguitissima manifestazione.

A completare il calendario degli eventi i due laboratori teatrali “I giovani per Giorgio Gaber”. Giovedì 21 e venerdì 22 luglio, al Teatro dell’Olivo, la Fondazione Gaber – grazie alla collaborazione con Paolo Ercolini, insegnante di materie umanistiche – coinvolgerà i giovani del territorio in un confronto con il repertorio in prosa e in musica di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. L’iniziativa prosegue la prolifica attività didattica e artistica promossa dal Plesso Gaber di Camaiore Lido.

FESTIVAL GABER è realizzato in stretta collaborazione e con il contributo del Comune di Camaiore. Contribuiscono alla manifestazione Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Radio Italia è la Radio Ufficiale del FESTIVAL GABER 2022.