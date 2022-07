Share Facebook

Dall’11 al 28 agosto torna, per la sua terza edizione, Civitavecchia Summer Festival, il Festival che celebra l’estate con musica e spettacoli nell’incantevole cornice della Marina di Civitavecchia – Piazza della Vita, sul lungomare della città.

Ad aprire le danze l’11 agosto ci sarà uno degli artisti più importanti della scena rap italiana contemporanea, Lazza, seguito il 16 agosto da Irama, fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni.

Il 22 agosto sarà la volta degli Psicologi, esponenti della generazione “post millennials”, Drast e Lil Kaneki raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva, mentre il 25 agosto arriva Noyz Narcos, figura fondamentale nella cultura rap e hip hop italiana.

Considerato un punto di riferimento dalle nuove generazioni come dai veterani, negli ultimi vent’anni ha contribuito a rivoluzionare i canoni del rap e dell’hip hop italiano, senza mai abdicare al suo ruolo di protagonista.

Il cartellone completo e ricco di importanti ospiti sarà presto annunciato.

Nella splendida cornice del lungomare di Civitavecchia, sotto lo sguardo del Forte Michelangelo, storica fortezza che protegge il porto, Civitavecchia Summer Festival offre un’esperienza imperdibile, che unisce lo spettacolo dal vivo alle numerose attività culturali che la città offre.

La piazza sul mare, a due passi dalla stazione e dall’ingresso del porto, è pronta ad accogliere turisti e abitanti della zona e a diventare il punto d’incontro tra le bellezze naturali e architettoniche della zona, come le Terme Taurine, Terme della Ficoncella e oltre al Forte Michelangelo, la Cattedrale di San Francesco o la Torre del Lazzaretto.

“Vorremmo far conoscere la nostra città e il suo territorio attraverso la cultura. E quale miglior modo per farlo, se non un festival che unisce musica e spettacolo a un luogo ricco di storia e di bellezze naturali? Civitavecchia è il crocevia del turismo che passa e si sposta verso altre località.

Questa è l’occasione di rimanere, di godersi il nostro meraviglioso territorio, la perfetta cornice del Civitavecchia Summer Festival” racconta Giordano Tricamo, organizzatore del festival e fondatore di Stazione Musica.

“Grazie alla preziosa e recente sinergia con SHINING Production, questa nuova edizione del CSF è per noi una vera e propria ripartenza.

La loro decennale esperienza ci ha permesso di presentare un cast di tutto rispetto, tra musica e puro intrattenimento, portando il nostro festival a un livello pari o superiore a quello di moltissime altre realtà di livello nazionale.

Vorrei inoltre ringraziare anche la rinnovata collaborazione con Wolli&Felix, un connubio artistico che si rinnova anche quest’anno in vista di questa bellissima edizione.”

“Ancora qualche giorno di attesa prima di svelare il cartellone completo del Summer Festival. Quest’anno sono particolarmente soddisfatta del lavoro svolto, che ha coinvolto professionisti di livello del settore artistico. Sarà un Festival ricco di sorprese che, come vi anticipiamo oggi, farà particolare attenzione ai giovani” – commenta Emanuela Di Paolo, Assessore al Turismo della Città.

Questi i primi appuntamenti confermati:

11 agosto

LAZZA

16 agosto

IRAMA

22 agosto

PSICOLOGI

25 agosto

NOYZ NARCOS

Per info e biglietti: www.facebook.com/CivitavecchiaSummerFestival

Civitavecchia Summer Festival, organizzato da Stazione Musica in collaborazione con Shining Production e con il contributo del Comune di Civitavecchia, nasce dalla voglia di valorizzare e differenziare il territorio locale, per trasformarlo nel punto di riferimento estivo musicale di diverse generazioni.

Il Festival si contraddistingue per l’offerta di forme di intrattenimento culturali selezionate, di rilevanza nazionale, che hanno visto come protagonisti delle precedenti edizioni numerosi artisti di pregio come Motta, Pfm, Le Vibrazioni, Francesca Michielin, Niccolò Fabi, Giovanni Truppi, Mario Biondi, Ghemon, Dimartino Colapesce, Michele Bravi e Frank hi Nrg.

Shining Production lavora nel mondo della musica sin dal 2002 per l’organizzazione di concerti, eventi, festival e spettacoli e ha collaborato con Club, Teatri, Amministrazioni Comunali e altri soggetti per l’organizzazione di differenti tipologie di appuntamenti offrendo un servizio a 360° nell’organizzazione di un evento, curandone la direzione artistica, tutti gli aspetti amministrativi e burocratici, la promozione, il servizio di allestimento, service audio e luci e somministrazione di cibi e bevande.

https://www.shiningproduction.com/