Bob Sinclar due date alla Praja – Gallipoli

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Giovedì 4 agosto 2022, il PopFest torna alla Praja di Gallipoli (LE), punta di diamante dei tanti spazi gestiti da Musicaeparole e propone l’ennesimo grande evento.

PopFest è un party festival scatenato, che mette in fila gran parte dei protagonisti dell’universo musicale pop dance contemporaneo e torna infatti ad ospitare il top dj producer Bob Sinclar.

Francese, classe 1969, è uno dei dj più celebri ed amati al mondo. La fama di questo artista da tempo va oltre il mondo delle discoteche.

Ad esempio, è probabilmente l’unico dj ad essere stato ospitato come una star qual è al Festival di Sanremo.

Bob Sinclar è poi un personaggio versatile. E’ in grado di pubblicare con A-Trak una bomba come “Deep Inside Of Me” su Defected, che è house vecchia scuola con tanto di campione di un classico di Louie Vega, e al contempo di sfondare in radio con perle pop come “Borderline”.

In più, l’estate 2022 è costellata da sue nuove produzioni come “Borderline” e da suoi vecchi classici: Fisher ha pubblicato un rework di un inno indimenticabile come “World, Hold On”. Non è tutto, si sente molto nei club anche la bellissima “I Feel For You”…

Per chi in Salento vuol ballare house e ritmi internazionali, c’è una bella e inaspettata notizia: Bob Sinclar, ancora grazie a PopFest, torna alla Praja, questa volta con Albertino, leggenda italiana del mixer e della radio, giovedì 18 agosto 2022.

//

Praja

Lungomare Galileo Galilei – Gallipoli (Lecce) / Zona Baia Verde

info: +39 3486297999

Ticket on line Praja su TicketSms

https://www.ticketsms.it/search?k=Praja