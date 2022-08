Vinicio Capossela nella “folìa ariostesca”

Share Facebook

Domenica 7 e lunedì 8 agosto si terranno a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) due giornate dedicate a Ludovico Ariosto nel cinquecentesimo anniversario del suo insediamento a governatore della Garfagnana.

Il progetto, intitolato “Di qua, di là, di su, di giù!” è stato ideato da Vinicio Capossela e coinvolgerà scrittori, teatranti e accademici, in spazi diversi di Castelnuovo, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle, in collaborazione con la rassegna “Terre Furiose”.

La sera di lunedì 8 dal palco della Fortezza di Mont’Alfonso, Vinicio Capossela tratteggerà la figura del poeta e diplomatico in uno spettacolo di musica e teatro, in cui il recente brano “Ariosto governatore” andrà ad aggiungersi ad altre “tracce ariostesche”.

Nell’ambito della due giorni si alterneranno incontri, approfondimenti e spettacoli.

La rassegna si aprirà sabato 7 agosto alle 18.30, in piazzetta Ariosto, con una riflessione del filologo Corrado Bologna su “Ariosto Governatore” – testo teatrale incompiuto di Italo Svevo – con voce recitante di Andrea Nicolini (a cura di Sergio Maifredi, in collaborazione con Teatro Pubblico Ligure) un frammento più che un’opera incompiuta: due pagine in versi scritte da Italo Svevo, un dialogo che vede Ariosto ormai vecchio riflettere sul tempo che scorre, sulla vita che sembra sfuggirgli tra le dita, sull’arte e sull’essere artista. Basta ascoltare pochi versi per comprendere quanto i dubbi esistenziali che Ariosto Governatore esprime corrispondano alle inquietudini di Italo Svevo.

A seguire lo scrittore e sceneggiatore Ermanno Cavazzoni dialogherà con Vinicio Capossela in un incontro dal titolo “L’Ariosto dalla luna ai monti”.

La prima giornata si chiuderà alle ore 21,30 con il grande Mimmo Cuticchio, maestro del Cunto e dell’Opera dei Pupi, che con la compagnia Figli d’arte Cuticchio porterà in scena lo spettacolo “La pazzia di Orlando – Ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla luna”, episodio centrale tanto nell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto quanto nel repertorio dell’Opera dei Pupi.

Si ripartirà lunedì 8 agosto alle 19.30, sempre in piazzetta Ariosto, dove Vinicio Capossela dialogherà con Sonia Trovato, insegnante, ricercatrice e autrice della pubblicazione “A chi nel mar per tanta via m’ha scorto – La fortuna di Ariosto nell’Italia contemporanea” in un incontro dal titolo “Ariosto, Svevo e altri incontri”. Alle ore 21.15 proiezione del film “Orlando Furioso” di Luca Ronconi.

Lunedì 8 agosto alle 20.30, presso la Fortezza di Mont’Alfonso, la band Staindubatta, nata proprio in Garfagnana, aprirà il concerto spettacolo di Vinicio Capossela e proporrà musica ambient/post rock cantata in dialetto garfagnino, unendo così un sound internazionale alla tradizione locale.

Alle 21.15 Vinicio Capossela salirà sul palco e ci trasporterà nel mondo di Ariosto accompagnato da una band di straordinari musicisti: Raffaele Tiseo, Vincenzo Vasi, Alessandro Asso Stefana e Giovannangelo De Gennaro.

Gli appuntamenti in piazzetta Ariosto sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 0583 641007 (Pro Loco), ad eccezione dello spettacolo di Mimmo Cuticchio (biglietto 5 euro).

I biglietti per il concerto di Vinicio Capossela di lunedì 8 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso – posti numerati da 19,55 a 40,25 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – 15.30/18; domenica e festivi chiuso) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo, dalle ore 19, presso la biglietteria della Fortezza.

VINICIO CAPOSSELA

Di qua, di là, di su, di giù!

Programma

Domenica 7 agosto ore 18.30

Piazzetta dell’Ariosto – Castelnuovo di Garfagnana

Corrado Bologna riflette su Ariosto Governatore

Frammento di Italo Svevo

Voce narrante Andrea Nicolini

In collaborazione con Teatro Pubblico Ligure

Ingresso gratuito con prenotazione presso Pro Loco 0583 641007

Domenica 7 agosto ore 19.30

Piazzetta dell’Ariosto – Castelnuovo di Garfagnana

L’Ariosto dalla luna ai monti

Dialogo tra Ermanno Cavazzoni e Vinicio Capossela

Ingresso gratuito con prenotazione presso Pro Loco 0583 641007

Domenica 7 agosto ore 21.30

Piazzetta dell’Ariosto – Castelnuovo di Garfagnana

La pazzia di Orlando – Ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla luna

Mimmo Cuticchio e i suoi pupi

Biglietto 5 euro

Lunedì 8 agosto ore 19.30

Piazzetta dell’Ariosto – Castelnuovo di Garfagnana

Ariosto, Svevo e altri incontri

Vinicio Capossela dialoga con Sonia Trovato

Ingresso gratuito con prenotazione presso Pro Loco 0583 641007

Lunedì 8 agosto ore 21.15

Piazzetta dell’Ariosto – Castelnuovo di Garfagnana

Film Orlando Furioso, di Luca Ronconi

Ingresso gratuito con prenotazione presso Pro Loco 0583 641007

Lunedì 8 agosto ore 21,15

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana

VINICIO CAPOSSELA in concerto

Opening act Staindubatta (ore 20,30)

Biglietti posti numerati da 19,55 a 40,25 euro