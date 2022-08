The Space Cinema l’8, 9 e 10 agosto in anteprima Minions 2

Share Facebook

Twitter

Pinterest

In attesa dell’uscita ufficiale nelle sale italiane, prevista per il prossimo 18 agosto, in tutto il circuito The Space Cinema l’8, 9 e 10 agosto sarà possibile assistere alla proiezione in anteprima del film Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo.

Il film d’animazione, prequel di Cattivissimo me (2010), riprende la narrazione non molto tempo dopo i fatti accaduti in Minions (2015) e segue le vicende di un Gru dodicenne che vuole diventare un supercattivo ed entrare a far parte dei Malefici 6.

Decide così, insieme a Kevin, Bob, Stuart e tutti i Minions, di presentarsi al gruppo di cattivi per rivendicare il posto lasciato vuoto da uno dei membri.

Per dimostrare di essere abbastanza cattivo per entrare nel gruppo, Gru ruba loro un diamante. Ma le cose prenderanno una svolta inaspettata quando uno dei Minions perderà il prezioso bottino.

Sono disponibili i biglietti per assistere alla proiezione dell’anteprima in tutti 36 multisala del circuito.

Per acquistare i biglietti di ‘Minions 2- Come Gru Diventa Cattivissimo’ basta visitare la sezione dedicata, sul sito The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/film-e-extra/2022/06/20/10/56/minions-2-come-gru-diventa-cattivissimo