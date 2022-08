Share Facebook

“This must be the place”, il luogo dove tornare ogni estate per partecipare ad uno dei principali appuntamenti dell’estate musicale italiana.

Color Fest si prepara così a suonare la decima edizione: 11, 12 e 13 agosto all’Agriturismo Costantino di Maida (CZ), tra le colline che affacciano sulla Costa dei Feaci, per 3 giorni di live tutti in esclusiva per la Calabria.

Un festival che in dieci anni è diventato casa per le migliaia di spettatori provenienti da ogni parte d’Italia che arrivano per godere non solo di musica, ma di natura, spiagge, cibo e convivialità.

Non solo concerti, ma un festival che diventa momento formativo in grado di trasformare il gusto musicale del pubblico mescolando generazioni e generi diversi: dall’indie elettronico dei Notwist, headliner internazionale, tra le novità di questa decima edizione, ai suoni unici dei Nu Genea.

Dai Psicologi, espressione della generazione post millennials, che raccontano, con flussi pop-rap, la complessità del mondo, a BNKR44 gruppo dedito all’arte in ogni sua forma che esplora sonorità dei tempi moderni e futuri.

Due palchi, 19 artisti – tra cui Mecna + Coco, Naska, N.A.I.P., Mace, Emma Nolde, Emmanuelle, Dumbo Gets Mad, Giuse the Lizia, Savana Funk, Marco Castello, GINEVRA, Gomma, Eleonora, Mundial, Martini Police – e 3 giorni di live accompagnati dai dj set di Fabio Nirta per condividere culture, suoni e natura.

Color Fest, nato 10 anni fa dall’idea di non dover andare fuori regione per assistere ai live, oggi diventa attrattiva principale che accompagna generazioni musicali, creando di anno in anno una comunità ancora più grande.

Il progetto grafico di Roberto Gentili omaggia i paesaggi collinari che abbracciano la piana lametina e scendono verso il mare, esaltando il connubio che ha fatto di Color Fest un successo, quello tra musica, arte e natura.

Prevendite disponibili su https://link.dice.fm/colorfest10.

Line-Up e orari

11 Agosto 2022

17.30 ELEONORA

18.00 GIUSE THE LIZIA

19.00 DUMBO GETS MAD

20.00 EMMANUELLE

21.00 NAIP

22.00 NASKA

23.15 PSICOLOGI

12 Agosto 2022

17.30 MUNDIAL

18.00 EMMA NOLDE

19.00 SAVANA FUNK

20.00 BNKR44

21.30 MECNA+COCO

23.00 MACE

13 agosto 2022

17.30 MARTINI POLICE

18.00 GINEVRA

19.00 GOMMA

20.00 MARCO CASTELLO

21.30 NOTWIST

23.00 NU GENEA