Violante Placido al Padova Pride Village con “Femmes Fatales”

Mercoledì 17 agosto, il Padova Pride Village, il Festival LGBTQI+ più grande d’Italia, avrà il piacere di ospitare l’attrice e cantante Violante Placido con lo spettacolo “Femmes Fatales”, nel quale l’attrice e cantante porterà sul palco vite fuori dall’ordinario di donne che hanno fatto dell’arte la propria vita.

Musiciste, cantanti, artiste, icone, soprattutto donne: Nico, Marianne Faithfull, Patty Pravo, Françoise Hardy, Yoko Ono. Violante Placido le sceglie come emozionante ispirazione per condividere con il pubblico la straordinarietà delle loro vite e del loro talento.

“Femmes Fatales”, che ricorda nel titolo uno dei brani che Nico cantò per i Velvet Underground, fa scoprire da vicino complessità e talento di queste donne capaci di trasformare i propri ostacoli in motore creativo, di lasciare un segno, e di essere sempre coraggiosamente se stesse, nonostante le etichette.

Marianne Faithfull, simbolo dell’epoca che creò il rock, Nico, da musa di Wahrol a poetessa intimista, Patty Pravo e Françoise Hardy, due volti dell’essere donna in musica, Yoko Ono, performer provocatoria: tutto evocato dalla multiforme personalità di Violante Placido, attrice ma anche cantante, avvolta da proiezioni e accompagnata da una band d’eccezione composta da Dario Ciffo, Piero Monterisi e Sebastiano Forte.

Dieci brani simbolo per raccontare donne fuori da ogni schema.

Ingresso 7 € dalle 19:30 alle 23:30, gratuito dalle 23:30 alle 02:00

­Informazioni

­

La XV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova. Partner sono Anima, bitHOUSEweb, Flexo, Trash&Chic. Allestimenti: Cobra, Ferraro. Sponsor: Coca Cola, Comunian, Carrera, Stabilo Boss, Virgo. Media partner: Radio Wow.

Il Pride Village si trova all’interno del Polo Fieristico di Padova con accesso da via Rismondo, Ingresso M – Padiglione 8. Le aree parcheggio sono accessibili da via Rismondo (Porta L- Ingresso M). Inoltre, sono presenti diverse aree in via Goldoni, via Berlinguer e via Piccinato (strisce blu gratuite dalle 20.00 alle 8:00).

I ticket di accesso potranno sempre essere acquistati all’arrivo in Fiera, all’ingresso, il giorno stesso. Grazie alla collaborazione con Ticketmaster, sono disponibili anche in versione “prevendita saltafila” online.

Grazie all’accordo con Aps Holding, è disponibile per il pubblico del Village il parcheggio di via Goldoni a costo agevolato: Biglietto a serata (dalle 18:00 alle 6:00): 2,50 €; Abbonamento per tutta la durata del Festival, dalle 18:00 alle 6:00, 25€