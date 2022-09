Share Facebook

Esce oggi, mercoledì 7 settembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Ultimo Round” il nuovo singolo di Amedeo Preziosi per Doom Entertainment in licenza Sony Music Italia. Amedeo Preziosi torna sulla scena musicale con questo nuovo pezzo che racconta di un amore difficilmente raggiungibile e delle difficoltà che la vita ci pone lungo il tragitto. Tematiche vicine al mondo della Gen Z che trovano l’apice nel ritornello “Ho preso pugni in faccia fino all’ultimo round”. Il brano ha visto la sua genesi dopo un intenso lavoro in studio con Riccardo Scirè, uno tra i maggiori produttori italiani, e l’autore Adel Al Kassem.

“Ultimo Round” segna un’evoluzione importante nel sound di Amedeo che abbraccia sonorità più pop-rock rispetto al passato collocandosi in maniera sempre più coerente all’interno di quello che è il suo background musicale. L’artista decide di dedicarsi completamente alla musica, da sempre sua grande passione, e allo sviluppo del suo percorso artistico e discografico.

Amedeo Preziosi afferma “Ultimo Round è una dichiarazione d’amore di chi non si arrende nonostante le delusioni e le disillusioni, di chi continua a crederci anche se alle spalle ha tante storie finite male, di chi non molla. Proprio come un pugile sul ring che incassa colpi ma continua a rialzarsi e a combattere con tutte le proprie forze.” E aggiunge “ Ultimo Round è un pezzo romantico, ma a suon di chitarra elettrica.”

Amedeo ha già dato prova del suo talento musicale con le hit “Scusate per il Disagio” (2017), certificato disco d’oro, che ha totalizzato oltre 9 milioni di stream e 35 milioni di visualizzazioni su YouTube. Seguita nel 2021 da “Range Rover“ e “Liberty City“ rispettivamente con 4,7 milioni e 3 milioni di stream.