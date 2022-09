JAMES HYPE, MIGGY DELA ROSA – “Ferrari – Remix” fet. Lazza

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Esce oggi la nuova versione remix del brano di JAMES HYPE e MIGGY DELA ROSA con il featuring di LAZZA: “FERRARI” REMIX.

“Ferrari”, che nella sua versione originale ha visto Hype combinare le proprie tipiche linee di basso con le perfette linee vocali del ritornello di Miggy Dela Rosa e l’infallibile sample dalla smash hit “I Need a Girl Part 2”, ha raggiunto in Italia la certificazione PLATINO con 29 milioni di stream, 220 milioni nel mondo.

La nuova versione remixata disponibile da oggi venerdì 9 settembre, è una combinazione potentissima sulla hit internazionale del momento con uno degli artisti di punta dell’attuale panorama rap italiano. Già nei giorni scorsi sui social, sono apparsi diversi video con spoiler del brano che Lazza ha fatto ascoltare ai suoi fan durante uno dei suoi live, generando immediatamente grande attesa attorno all’imminente uscita.

Così come James Hype commenta la collaborazione: “Lazza’s verses on FERRARI are fire, I don’t even need to speak Italian to know that 😆 the new melodies and tension he’s added to the record give it a new feeling and I can’t wait for everyone to be able to stream it”.

In questi primi tre mesi del 2022 James Hype (18 milioni di ascoltatori mensili su Spotify) ha già mostrato perché è uno degli artisti più rispettati del pianeta. Solo con il singolo di debutto “More Than Friends” è entrato nella Top 10 UK, centinaia di milioni di stream e collaborazioni per le tracce di artisti come Joel Corry, Clean Bandit, Mabel, Meduza, Tiesto e Bruno Mars. “Ferrari” è stato pubblicato dopo un altro grande successo di Hype, che ha remixato la smash hit di Belters Only “Make Me Feel Good” e salutato il 2022 con “Say Yeah”, un singolo che ha già collezionato 1 milione di stream su Spotify chiudendo la serie di release focalizzate sul mondo del clubbing inclusa la traccia numero 1 su Beatport “Disconnected” con Tita Lau.

Con all’attivo il suo primo EP dal titolo “Wilderness” l’artista londinese Miggy – solo il singolo “Flesh” ha raggiunto più di 10,000 stream su Soundcloud portandolo a collaborare con artisti del calibro di Sigala, Mika e Arrow Benjimin – ha portato nel brano il suo stile unico, un mix di pop e neo-soul.

Indiscusso artista dell’anno, con il suo ultimo progetto discografico SIRIO (Island Records), già Doppio Disco di Platino, LAZZA ha monopolizzato la vetta della classifica FIMI/GfK degli album più venduti raggiungendo per 15 settimane la n.1 e polverizzando un record imbattuto da oltre un decennio. Con hit del calibro di PIOVE (feat Sfera Ebbasta), PANICO (feat. Takagi & Ketra) e MOLOTOV, SIRIO – stabile al primo posto della Top Album Italia di Spotify (dove LAZZA conta 4.3 milioni di ascoltatori mensili) e nella top 3 dei dischi più venduti nel primo semestre del 2022 – continua a macinare un successo dopo l’altro, gettando sempre nuova luce sul talento inequivocabile del rapper -attestato anche dall’autentica pioggia di certificazioni che sta collezionando (31 ad oggi i Dischi d’Oro, 29 i Dischi di Platino).