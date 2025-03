Il DJ James Hype ha pubblicato “Don’t Wake Me Up”

Share

James Hype, il DJ internazionale più innovativo della scena dance inglese, ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Don’t Wake Me Up”, disponibile da ora in radio e in digitale. Ascolta qui.

Un inno euforico e svettante, “Don’t Wake Me Up” vanta synth massicci e una voce delicata e onirica che sicuramente eleverà i raver in un’altra dimensione.

A proposito del singolo, James ha dichiarato: “Don’t Wake Me Up è la canzone che ho cercato di scrivere per quasi 10 anni. Quando la lancio nei set, la gente reagisce come se la conoscesse da anni. Sembra un’evoluzione di tutta la musica che ho fatto fino a questo momento”.

Il nuovo singolo segue alcuni momenti importanti per Hype, tra cui il ritorno dei suoi popolarissimi e attesissimi live stream, lanciati per la prima volta durante il lockdown. Ogni venerdì di febbraio, Hype si è esibito su YouTube per un DJ set coinvolgente e ad alta energia. Guardate qui.

All’inizio dell’anno, James ha annunciato il ritorno di “Our House”, l’ormai consolidato concetto di club creato assieme ai collaboratori e superstar globali Meduza che quest’estate occuperà l’iconico Hï Ibiza ogni lunedì per 16 settimane da giugno a settembre. Precedentemente ospitato nella Club Room, Our House si sposta ora nel Theatre, promettendo un’esperienza ancora più grande ed elettrizzante. I biglietti sono disponibili qui.

Con altre grandi uscite discografiche in arrivo e alcuni dei suoi più grandi spettacoli da headliner nel Regno Unito e slot per i festival ancora da annunciare, questo si preannuncia un grande anno per James. E anche se il suo nuovo singolo si intitola “Don’t Wake Me Up”, non ci sarà da dormire su ciò che il 2025 ha da offrire.

ABOUT JAMES HYPE

James Hype è un DJ rispettato in tutto il mondo e tecnicamente dotato, leader di un approccio al DJing che ha ispirato una nuova ondata di DJ tecnicamente competenti. Conosciuto per le sue stupefacenti performance dal vivo in luoghi iconici come Ushuaïa Ibiza, Hï Ibiza, The Brooklyn Mirage e Club Space Miami, James è diventato un performer globale di alto livello. Con oltre 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e successi come “More Than Friends” (#8) e “Ferrari” (#6), ha cementato la sua eredità nell’industria musicale. “Ferrari”, pubblicato nel marzo 2022, ha superato i 2B stream e ha ottenuto la certificazione di platino a livello globale. Il suo ultimo singolo, “Drums” con Kim Petras, è stato pubblicato nell’ottobre 2023, campionando “Like I Love You” di Justin Timberlake. Nel 2020 James Hype ha anche fondato Stereohype, un’etichetta che promuove artisti elettronici emergenti e affermati, e ha collaborato con la Tomorrowland Academy per tenere masterclass per DJ e produttori in tutto il mondo.

Comunicato Stampa: Dario Bellone