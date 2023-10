“Drums” il singolo del DJ e produttore Britannico James Hype feat Kim Petras

Share

Dimostrando di non volersi fermare alla fine di questa estate, il DJ e produttore Britannico James Hype ha chiamato in squadra il premio GRAMMY Kim Petras nel il nuovo singolo “Drums”. Listen here.

L’uscita del brano coincide con la fine del residency show “Our House”, che Hype ha tenuto all’Hï Ibiza assieme ai colleghi italiani MEDUZA, intrattenendo migliaia di fan per tutto il mese di Settembre.

Nello stile tipico di Hype, “Drums” vede una geniale ri-elaborazione dell’instant-classic di Justin Timberlake “Like I Love You”, elevata dai vocal di Petras e già da subito una traccia immancabile in ogni set.

A proposito del nuovo singolo, James ha dichiarato “L’idea di “Drums” mi era già venuta nel 2019. Era una base che utilizzavo nei miei set, si chiamava “Everybody Dance”. L’Hypefam, appena ascoltata, non solo mi ha chiesto di farla uscire, ma l’ha subito rinominata in “Drums”! Anche la parta cantata è stata scritta qualche anno fa con degli amici che hanno lavorato con me in studio. La versione che potete ascoltare adesso è nata dopo l’incontro con Kim avvenuto quest’anno a LA. Siamo stati molto fortunati ad avere l’approvazione di Justin Timberlake per l’utilizzo dei suoi vocal, e questo rende il singolo molto speciale per me- Chi è in grado di farlo?

L’ultimo è stato un anno impegnativo per James, soprattutto dopo l’uscita di uno dei suoi più grandi brani fino ad oggi, “Ferrari”. Non solo il singolo dance ha superato il miliardo di stream ed è stato celebrato in tutto il mondo, ma continua ancora oggi a occupare le classifiche internazionali.

Hype è indiscutibilmente uno dei più importanti artisti inglesi, le sue produzioni fanno ballare i dancefloor di tutto il mondo, mente i suoi singoli e remix toccano i due miliardi di stream.

Questo meritato successo e la presenza costante gli hanno permesso di performare in giro per il mondo, dagli USA al Brasile, dall’ Australia ad Ibiza e oltre. Continua, inoltre, ad essere uno dei remixer inglesi più prolifici, con remix ufficiali fatti per Ed Sheeran, David Guetta e Meduza, solo per citarne alcuni.

“Drums” vede il genio di Hype all’opera. La sua capacità di riportare in vita grandi classici mantenendone l’integrità artistica è ineguagliabile. Drums di nome, drums di natura, James Hype è il cuore pulsante della dance.

Comunicato Stampa: CAPITOL RECORDS ITALY / Universal Music Italia