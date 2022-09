Oggi esce “I don’t want it” il nuovo dei Crawlers

Share Facebook

Twitter

“I Don’t Want It”, il nuovo singolo dei CRAWLERS da oggi 16 settembre in radio e già disponibile in digitale. Un violento inno alt-rock spinto da potenti riff e batterie, “I Don’t Want It” arriva a consacrare la reputazione dei quattro di Liverpool come una delle giovani band da tenere d’occhio in UK. Questo brano prosegue l’esplorazione delle tematiche già affrontate nel precedente singolo “Fuck Me (I Did’nt Know How To Say), dove il cantante Holly Minto riflette sulle relazioni, sull’immagine del corpo e sulla incertezza della vita in questi anni.

Holly. “I Don’t Want It” tratta il modo di crescere in questa società e di come questo influsice sulla salute mentale della generazione moderna in prima e in terza persona. Ho un sacco di abitudini poco salutari delle quali sono consapevole, anche se possono crearmi problemi che provo ad ignorare. Molti di noi sono consapevoli di avere dei comportamenti auto-distruttivi ma li ignorano perché è più semplice che curarli. Penso che la canzone abbia preso forma nel momento in cui il mio psicologo mi ha detto “sei molto consapevole di te stesso, vero?”. È una disgrazia che noi tutti, specialmente la gen Z, condividiamo. Scriverla è stato un buon modo per eliminare dei comportamenti che volevo cambiare e allo stesso tempo per criticare altri comportamenti che la società tende a normalizzare. Appena ricevuto il riff da Amy ho subito pensato a questo e a creare una canzone che suonasse come la musica che ascolto, specialmente quando mi accorgo dei comportamenti che menziono nel test.”

“I Don’t Want It” prosegue la scia di singoli dei CRAWLERS. Composta da Amy Woodall, Liv Kettle e Harry Breen, la band si è formata nel 2018 e data da fare sin da subito da fare con diversi live show nel Merseyside. La voce ha iniziato a circolare e in poco tempo i CRAWLERS hanno attirato più di 650k follower su TikTok. La ricerca di un loro status è di vitale importanza per la band. “E’ difficile trovare il proprio posto – specialmente per i giovani, i queer, e altri gruppi di minoranza o poco rappresentati – ed essere capaci di farlo con la nostra piattaforma è qualcosa che ci porta ad esplorare sempre di più superando i confini”.

L’EP di debutto che porta il nome della band è uscito lo scorso anni e la traccia principale “Come Over (Again)” ha ottenuto più di 34mln di stream su Spotify, 1,8mln di view su Youtube ed è stata Tune Of The Week su Radio 1 (BBC). La prima release con Polydor UK “I Can’t Drive”, uscita a gennaio di quest’anno, è stata Jack Saunders Tune Of The Week su Radio 1 (BBC), ottenendo buone recensioni da NME, Kerrang!, Clash, DIY e Sunday Times Cultures. Dopo aver suonato come supporto dei My Chemical Romance a Maggio e con un proprio tour nel nord America a Giugno, i CRAWLERS terranno un tour UK in autunno inclusa una data al London’s Scala il 02 Novembre.

I CRAWLERS sono Holly Minto (she/they), Amy Woodall (she/her), Liv Kettle (she/they) e Harry Breen (he/him).