Gianni Vancini esce oggi il nuovo singolo “Adesso tu”

Esce oggi, venerdì 7 ottobre, “Adesso tu” (Alta Sierra srl/Artist First) il nuovo singolo del musicista e compositore, tra i più noti sassofonisti italiani, Gianni Vancini. Un omaggio al celebre brano con cui Eros Ramazzotti vinse il Festival di Sanremo nel 1986 e che ha segnato un’epoca importantissima per la musica italiana. In questa versione Gianni Vancini ha saputo donare al pezzo una nuova veste, trasformandolo in una meravigliosa ballad intrisa di sfumature jazz e blues.

Prodotto da Vittorio Corbisiero, “Adesso tu” anticipa “Made in Italy”, il nuovo album di Gianni Vancini disponibile dal 21 ottobre. Un lavoro che unisce le sonorità del jazz contemporaneo alla musica italiana più rappresentativa dagli anni ‘70 a oggi.

«Dopo “I’m Missing You” uscire con un secondo singolo mi sembrava doveroso per un lavoro che ha attraversato molte vicissitudini, non ultima quella legata al Covid che ha reso tutto comprensibilmente più complicato – racconta Gianni Vancini – per fortuna alla fine siamo riusciti a portare a termine questo ambizioso progetto chiamato “Made in Italy” in cui il meglio del pop italiano si fonde con il mondo del jazz contemporaneo e dell’R&B. “Adesso tu” fa parte di un elenco di brani che ho accuratamente selezionato da un’infinità di capolavori italiani scritti tra gli anni ’70 e ’90. Mi auguro possa piacere almeno tanto quanto è piaciuto a me realizzarlo e spero vivamente di poter continuare a portare in giro per il mondo il meglio della musica italiana».

Il progetto è realizzato con il supporto del Comune di Bologna, grazie al bando Nuove Produzioni Musicali.

Gianni Vancini, classe 1978, Mirandolese (MO), è una delle stelle italiane del sassofono, considerato “L’Ambasciatore del Jazz Contemporaneo” grazie al suo stile inconfondibile, ibrido tra il pop e il jazz moderno. Con i suoi album, è stato più volte ai primi posti nella classifica degli USA, Canada, Netherlands, Sweden e Switzerland Top Jazz charts. Appartenente al roaster MTmusic, Vancini ha condiviso il palco con i maggiori esponenti dello Smooth Jazz Internazionale: Eric Marienthal, Dave Koz (unico italiano a esibirsi nella DK cruise 2013), Gerald Albright, Brian Simpson, Jeff Lorber, Richard Elliot, Mindi Abair, Selina Albright, Julian Vaughn, Eric Darius, Kim Waters, Marc Antoine, Elan Trotman, Greg Manning solo per citarne alcuni. Il suo album “Get Your Grove On”, interamente registrato a Los Angeles con la produzione di Greg Manning,vanta una All Star house band e tantissimi ospiti illustri come: Kirk Whalum, Jeff Lorber, Selina Albright e tanti altri ancora. Nel 2018 ha dominato la scena del jazz moderno olandese raggiungendo il 2° posto nella classifica olandese di iTunes Jazz, confermandosi inoltre come ospite internazionale al Delft Jazz Festival. Vanta numerose collaborazioni nel mondo pop e dal 2002 accompagna in tour Umberto Tozzi.