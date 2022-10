M.E.R.L.O.T cantautore indie-pop torna con “Sognatori in fabbrica”

Share Facebook

È già arrivato al cuore delle nuove generazioni M.E.R.L.O.T, che con il suo nuovo singolo inedito SOGNATORI IN FABBRICA sbarca in radio dal 7 Ottobre!

“SOGNATORI IN FABBRICA è dedicato a tutti i sognatori” dice M.E.R.L.O.T “e quindi anche a me. L’ho scritta quando ho lasciato l’università per inseguire il mio vero sogno: meglio un sognatore in fabbrica, che ha provato e continua a cercare di avverare i propri desideri di qualcuno che invece insegue quelli di altri”.

Il brano è il primo estratto del suo tanto atteso disco d’esordio GOCCE (pubblicato il 30 Settembre), un progetto discografico costituito da 10 tracce nelle quali l’artista esplora il suo vissuto e quello delle nuove generazioni.

Nel mese di Ottobre, M.e.r.l.o.t tornerà live per due concerti esclusivi:

DOMENICA 9 OTTOBRE – “ARCI BELLEZZA”- MILANO

MERCOLEDI 12 OTTOBRE – “MONK” – ROMA



BIO

Cantautore classe 1998, M.E.R.L.O.T cresce a Grassano in Basilicata.

Nel 2017 si trasferisce a Bologna per proseguire gli studi e inizia a muovere i primi passi nella musica passando dalle sonorità acustiche a quelle elettroniche con l’aiuto del suo primo produttore Eyem. Autoproducendosi, inizia a pubblicare i primi brani. Il suo singolo d’esordio “Ventitrè” raggiunge in poco tempo quasi sei milioni di stream, consacrando M.E.R.L.O.T come artista rivelazione Spotify a fine 2019 (il singolo ad oggi ha oltre dieci milioni di stream). Si convince così a seguire definitivamente il suo talento.

Nel 2020 debutta in Virgin Records con il brano “Sparami nel Petto”, che raggiunge oltre 2 milioni e mezzo di stream su Spotify. Nel 2020 è selezionato dalla Commissione Artistica delle Nuove Proposte guidata da Amadeus per la finale di Sanremo Giovani con il brano “Sette Volte”.

Nell’estate 2021 M.E.R.L.O.T presenta i suoi brani live in un tour di dieci date lungo tutto la penisola ed ottiene riscontri positivi dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

A gennaio 2022 lancia in anteprima su TikTok il brano “Ma dai”, una ballad romantica chitarra e voce che ottiene oltre duecentomila stream in un mese su Spotify.

A fine aprile è invece il momento di “Tacco 9”, brano in cui M.E.R.L.O.T esplora i sentimenti della sua generazione raccontando l’infatuazione tipica dei vent’anni in musica e parole.

Nell’estate 2022 M.E.R.L.O.T ha nuovamente portato la sua musica in veste live lungo tutta la penisola e continuerà a farlo nel mese di Ottobre con due date a Roma e a Milano