Dopo il successo del tour nei club in primavera e della tournée estiva nei festival e nelle arene di tutta Italia, con oltre 80.000 fan presenti sotto i suoi palchi, SANGIOVANNI approda nei palazzetti con il suo “SANGIOVANNI LIVE 2022”, prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Sugar Music.

Sono due gli speciali appuntamenti per festeggiare questo anno ricco di colori e grandi traguardi:

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

DOMENICA 23 OTTOBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

Info e biglietti su www.friendsandpartners.it

I due concerti evento saranno un’occasione per ascoltare live per la prima volta il nuovo singolo “Fluo” (Sugar), prodotto da Simon Says e disponibile in radio e in digitale da venerdì 7 ottobre. Il brano rende omaggio al rapporto speciale che l’artista ha con i suoi fan, un dialogo personale che trova la sua massima espressione proprio durante i live.

Sul palco sangiovanni porterà anche tutti i suoi successi, in particolare il suo album “Cadere volare” (Sugar), certificato platino da Fimi/GfK Italia. Un progetto che declina all’interno di dodici canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento. L’album contiene il singolo “scossa”, certificato disco d’oro, che fa parte della colonna sonora dell’ultima stagione della serie tv Netflix Summertime. A giugno è uscito “Mariposas” feat. Aitana, versione spagnola della hit quattro volte platino “farfalle”, brano con cui l’artista ha partecipato alla 72^ edizione del Festival di Sanremo tra i Big. “Mariposas”, dopo aver conquistato il doppio disco di platino in Spagna, è stato anche il brano più trasmesso dalle radio spagnole nella settimana dall’1 al 7 ottobre 2022 (dato diffuso da Promusicae).

L’artista rivelazione dell’ultimo anno ha già collezionato 23 dischi di platino e 5 ori in Italia, 4 dischi di platino e 2 ori all’estero (Spagna e Svizzera), per un totale di 27 platini e 7 certificazioni oro in meno di due anni.

Classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, sangiovanni è la nuova popstar della musica italiana.