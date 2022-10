“Voglio la gonna” il nuovo album di Luigi Strangis

Share Facebook

Esce venerdì 14 ottobre “VOGLIO LA GONNA” il nuovo album di inediti di LUIGI STRANGIS, il giovane cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme vincitore dell’edizione 2022 di AMICI. Il disco (etichetta 21co e distribuito da Artist First) è già disponibile per il preorder a questo link, anche in versione autografata su Amazon e in versione limitata bundle cd autografato e felpa su musicfirst.it.

“Ognuno di noi deve essere libero di poter esprimere al meglio sé stesso, la sua indole e i suoi sogni e poterli perseguire senza l’ingabbiamento degli stereotipi” dice LUIGI STRANGIS “per questo ho deciso di intitolare l’album “VOGLIO LA GONNA””.

Aggiunge inoltre “La mia generazione si sente libera e non fa distinzioni. Ci sentiamo liberi di esprimerci senza imposizioni su come vestire e più in generale su come essere”.

L’album è anticipato dal singolo “STAI BENE SU TUTTO” già in rotazione radiofonica ed è accompagnato da un video diretto da Stefano Lari e visibile al link https://youtu.be/sQDxziZIPog.

Questa la tracklist di “VOGLIO LA GONNA”:

Occhi lucidi Chissenefrega Stai bene su tutto Sembra Woodstock Strano Non cambia mai Niente a parte te Bang Bang Tracce di Te Cicatrici

Il 14 ottobre parte l’instore tour che porterà LUIGI STRANGIS nelle principali città per incontrare i fan e presentare al pubblico il suo nuovo lavoro discografico.

Questo il calendario degli appuntamenti:

14 ottobre MILANO h 15.00 Mondadori Store / Duomo

15 ottobre ROMA h 15.00 Mondadori Store /Cola di Rienzo

17 ottobre PADOVA h 15.00 Mondadori Store / Piazza Garibaldi

17 ottobre BOLOGNA h 18.30 Mondadori Store / CC Vialarga

18 ottobre TORINO h 17.30 Mondadori Store / Monte di Pietà

19 ottobre PONTECAGNANO (SA) h 18.00 Mondadori Store / CC Maximall

20 ottobre PALERMO h 17.30 Mondadori Store / Mercato San Lorenzo

23 ottobre CURNO (BG) h 14.00 CC Curno

La libertà e l’amore, nelle sue varie sfaccettature, fanno da fil rouge del disco che si apre con “OCCHI LUCIDI” in cui “parole di plastica” e bugie giurate raccontano la fine di un amore e il cuore che va in pezzi.

Con “CHISSENFREGA” prende spazio invece l’amore felice e spensierato nato da adolescenti, dove l’importante è stare insieme “domani e per sempre”.



In “STAI BENE SU TUTTO” si respira l’energia e la spensieratezza dei vent’anni, tra feste il lunedì, balli lenti, rave alle sette di mattina, avventure in centro e la voglia di vivere con spontaneità essendo semplicemente sé stessi senza se e senza ma.

La voglia di libertà continua in “SEMBRA WOODSTOCK”: il desiderio di partire “per non ritornare” con quella persona con cui afferrare la vita e viverla fino in fondo senza freni, proprio come a Woodostock.

Il disco continua con “STRANO” in cui il desiderio di essere davvero se stessi si manifesta con la voglia di mettersi a nudo con gli altri, anche mostrando le proprie stranezze, e di sentirsi al sicuro anche in un momento di fragilità con le spalle al muro.

“NON CAMBIA MAI” racconta “che l’amore non sente mai il tempo e non cambia mai” in un mondo che si illumina con accanto la persona amata senza la quale non si può stare.

Anche in “NIENTE A PARTE TE” la felicità corrisponde al condividere tutta la vita “fino a quando non invecchieremo” con la persona che si ama perché “la gioia non vive se non sei accanto” perché “non ho mai avuto niente, amore, a parte te”.

In “BANG BANG” l’amore è tormentato, ci si allontana l’uno dall’altro solo per dire un “no” per dispetto per poi però ritrovarsi sempre perché “siamo figli del destino”.

In “TRACCE DI TE” prende forma il racconto di un amore finito che ha lasciato dietro di sé “mille perché” e la ricerca vana di quella persona in un’altra.

L’album si chiude con “CICATRICI” dove l’assenza dell’altra persona “brucia come il fuoco” e lascia delle cicatrici che se vengono toccate rifanno male. Forse la soluzione migliore per non soffrire è addormentarsi e non pensarci più.

Dopo le tappe estive che lo hanno visto protagonista del suo primo vero e proprio tour questa estate, Strangis porterà i brani di “VOGLIO LA GONNA” anche sul palco dei suoi prossimi live (prodotti e distribuiti da Vivo Concerti) il 16 novembre all’Alcatraz di Milano e il 20 novembre all’Atlantico di Roma.

Cantautore e polistrumentista, Luigi ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. Oggi, a 21, oltre alla chitarra suona il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso. Proprio grazie alla sua esperienza come polistrumentista a 15 anni inizia ad autoprodurre i suoi primi brani. Nel 2021, spinto dalla sua famiglia, parte da Lamezia Terme diretto a Roma e si presenta ai provini di Amici presentando l’inedito “VIVO”, brano che gli regala l’ingresso al programma.

Durante le puntate serali del programma, oltre a presentare i suoi inediti “Vivo”, “Muro”, “Partirò da zero”, “Tondo” e “Tienimi stanotte”, Luigi interpreta più volte cover di successo mettendosi alla prova come musicista ed arrangiatore.

Nel mese di maggio vince l’edizione 2022 di Amici, vittoria alla quale segue la pubblicazione del suo primo EP “STRANGIS”, album certificato ORO che contiene i brani presentati durante il programma, tra cui il singolo, anch’esso certificato ORO, “TIENIMI STANOTTE” (https://youtu.be/QVIOwLxQP3A).

Una nuova avventura attende Luigi che sarà protagonista dal 27 ottobre nei cinema del nuovo film live-action per famiglie Il Talento di Mr. Crocodile. Nel film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, Luigi interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese SHAWN MENDES.

Tratto dalla serie di libri best-seller di Bernard Waber, Il talento di Mr. Crocodile è un live-action per tutta la famiglia che racconta la storia del coccodrillo Lyle e le sue avventure insieme alla famiglia Primm.

Diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon, scritto da Will Davies, Il Talento di Mr. Crocodile vede nel cast Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman. Il film contiene canzoni originali interpretate da Shawn Mendes e scritte dagli autori di The Greatest Showman, Benj Pasek e Justin Paul.