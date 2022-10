Luca Tommasini dirige il videoclip “Superstars”

Share Facebook

Ad un mese dall’uscita del singolo di Eva feat. Sabrina Salerno “Superstars”, è ora disponibile su Youtube il videoclip diretto dal regista fuoriclasse Luca Tommassini, di nuovo al fianco della cantante e violinista italo-tedesca per dare immagine, colore, forma al brano che vede l’incontro di due voci incredibili che cantano l’amore universale, senza limiti e senza tabù; un inno alla vita in cui siamo tutti Superstars, protagonisti indiscussi di storie uniche.

Luca Tommassini ha lavorato con Eva sin dal primo progetto artistico “Never Yours Again”, successivamente in “Don’t Lose My Eyes”, pubblicati nel 2021, brani con cui l’artista si è guadagnata l’epiteto di «nuova promessa del pop internazionale». Un colpo di fulmine, tra i due. E una nuova scintilla con “Superstars”, avventura musicale vissuta con una compagna di viaggio speciale, Sabrina Salerno

Il regista e direttore artistico, a proposito di “Superstars”, ricorda: “Ho accolto ancora una volta Eva, con un brano bellissimo e con un sogno grande, quello di duettare con Sabrina Salerno. Le ho messo in contatto e, dopo essersi incontrate e conosciute, hanno fatto nascere un brano stupendo, prodotto da Federico Paciotti. Per me sono tre amici, oltre che tre artisti. – prosegue, commentando – Subito dopo è nato il videoclip, è nato un video subito, spontaneo, che contiene in sé l’essenza di un messaggio oggi fondamentale, cioè quello che uniti si fa, si costruisce la vita. Nel video, Eva e Sabrina sono due esseri umani, madri di tutti i bambini del mondo. Ho voluto rappresentare un una famiglia fatta di tutti i colori del mondo, dell’arcobaleno che Dio ha disegnato. Quindi ho messo insieme tanta bellezza, che loro hanno interpretato nel modo migliore. Il video di Superstars è un grande abbraccio a tutti coloro che ascolteranno il brano”.

Il set riproduce un mondo ideale, fluido e futuristico, che subisce cambiamenti, evoluzioni, come quelle che accadono dentro e fuori di noi, e che si rende palcoscenico del mondo in cui brilliamo. Eva e Sabrina, donne che si fondono con la natura, sono madri terrene, sono vita che danno luce alla vita.

Superstars, singolo in rotazione radiofonica e disponibile in tutte le piattaforme digitali, distribuito da Believe Music e pubblicato da Sugar Music, è stato arrangiato da Federico Paciotti e masterizzato da Will Quinnell allo Sterling Sound; prende ispirazione dall’ultimo verso del Paradiso nella Divina Commedia di Dante Alighieri, “L’amor che move il sole e l’altre stelle”: l’amore è un sentimento universale, in grado di illuminare ogni cosa, in quanto motore di tutto, di quel tutto di cui noi siamo parte.

“Ho sentito sin da subito questo brano così vicino, affine, ad una delle mie artiste preferite, la queen indiscussa della musica dance, Sabrina Salerno – commenta Eva – Il nostro incontro è nato grazie a Luca Tommassini, che ha diretto anche questa volta il videoclip di un mio brano. Ho immaginato che, nella vita di tutti giorni, siamo delle vere superstars: ci scontriamo con la vita, la affrontiamo, la amiamo, la odiamo. Facciamo i conti con noi stessi, nel quotidiano, senza mai considerare quanto siamo protagonisti. Nel videoclip emerge anche un altro aspetto che affronto nel brano: l’amore incondizionato. Non importa il colore della pelle, l’etnia, l’orientamento sessuale: l’amore è uguale per tutti”.

Sabrina Salerno, che duetta con Eva, dà ulteriore luce e movimento, fluidità, alle parole cantate: “Quando ho ascoltato il provino di Superstars sono rimasta affascinata dalla voce di Eva. Il brano mi è piaciuto al primo ascolto e sono subito entrata in sala di incisione. Sul set del video, diretto da Luca Tommassini, tra me ed Eva c’è stata una bella e immediata empatia. Questa è la terza volta che mi ritrovo a duettare con una donna e sono molto felice di averlo fatto con una giovane e talentuosa artista”.

Hanno lavorato alla realizzazione del video: Luca Tommassini (Artistic Director), Fabrizio Cestari (Director), Leonardo Cestari (Director of Photography), Emiliano Celsi (Executive Producer), Daniela Bellini (Artistic Director Assistant), Martina Davoli (Stylist), Daniele Peluso (Make Up Artist), Enzo Piscopo (Key Hair Artist), Patrizia Ratto (Graphic Designer And Editor), Crescenzo Mazza (Color Grading); nel cast: Angelica Aureli, Matilde Aureli, Leonardo Antiri, Leonel Bingwa, Raffaele Vargas, Ilaria Cavola, Megan Ria, Evan Riccioni Carteni, Mourtalla Sow.

Biografia di Eva

Eva, cantautrice e violinista italo-tedesca, inizia a cantare all’età di 6 anni, divenendo poi solista del Coro delle Voci Bianche del Teatro San Carlo di Napoli. In seguito intraprende anche lo studio del violino, venendo ammessa al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Ha poi intrapreso la carriera universitaria, studiando Economia e Management in cinque paesi (Italia, Cina, Danimarca, Austria, Singapore), conseguendo con il massimo dei voti tre lauree. Girando il mondo, Eva è entrata in contatto con etnie eterogenee, assimilando diverse culture. Ciò non poteva che ripercuotersi fortemente sull’espressione artistica e di esecuzione strumentale, maturando sul violino un linguaggio classico con una forte influenza gitana. I suoi testi raccontano l’importanza della libertà individuale, scevra da qualsiasi altrui pregiudizio. I brani vogliono essere così manifesto dell’unicità di ogni persona.