“Cinema on ice” da Febbraio a Torino

Grande successo ieri, lunedì 17 ottobre, per la conferenza stampa di presentazione – presso lo Spazio Regione Lazio-Roma Lazio Film Commission, AuditoriumArte – Auditorium Parco della Musica – di “Cinema on Ice” che ha scelto la XVII edizione della Festa del cinema di Roma per svelare, in anteprima mondiale, i primi dettagli di uno show che il 25 febbraio 2023 accenderà i riflettori sul PalaVela di Torino.

L’evento, prodotto da ProdeaGroup con la direzione artistica di Opera on ice , promosso dal Centro Universitario Sportivo torinese ed in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Palavela, tempio italiano del pattinaggio su ghiaccio, sede ufficiale del CUS Torino Pattinaggio su Ghiaccio e sede di gara delle discipline di short track e pattinaggio di figura alla prossima Universiade di Torino 2025, vedrà come protagonisti grandi campioni di pattinaggio, tra i quali i campioni mondiali, Oro alle Olimpiadi 2022, la coppia francese Gabriella PapadaKis e Guillame Cizeron. Il prestigioso Cast incanterà il pubblico con performance da brivido interpretando le più emozionanti colonne sonore cinematografiche suonate dal vivo da una meravigliosa orchestra.

Dai capolavori del Maestro Ennio Morricone, come “C’era una volta in America”, “Mission” e “Giù la testa”, ai grandi film che hanno fatto la storia del cinema, tra i quali “Star Wars”, “Titanic” e “Il Gladiatore”: una sublime contaminazione tra cinema, sport, arte, musica e natura che regalerà al pubblico presente un format di spettacolo unico al mondo.

L’evento è sostenuto da 4Elements AssociAction in collaborazione con la Fondazione ICE MEMORY, un grandissimo progetto internazionale sulla memoria del ghiaccio capitanato da CNR Italiano e CNRS Francese. L’obiettivo di “Cinema on ice” è volto a raccogliere fondi e raccontare come, attraverso lo sport, lo spettacolo e i talent del Cinema e dello Sport, si possa sensibilizzare concretamente il grande pubblico al rispetto dell’ambiente.

Anna Cappellini e Luca Lanotte, medaglia d’Oro nel pattinaggio di figura alle Universiadi di Torino 2007, campioni del mondo, coreografi di Cinema on Ice dichiarano: “Vincere la medaglia d’oro alle Universiadi di Torino 2007 ha rappresentato un grande stimolo per la nostra carriera di atleti che ci ha portati a raggiungere importanti risultati a livello mondiale. Siamo felici e orgogliosi di poter tornare in quella che consideriamo la nostra seconda casa in veste di coreografi della prima mondiale dello splendido spettacolo “Cinema on Ice”. Ce la metteremo tutta per emozionarvi e farvi trascorrere una serata magica!”. E in merito alla collaborazione con 4Elements AssociAction e la Fondazione Ice Memory dichiarano: “Anche se il ghiaccio dove ci alleniamo e abbiamo gareggiato fin da bambini è artificiale, teniamo molto al rispetto dell’ambiente e ai nostri ghiacciai soprattutto per le prossime generazioni. Durante lo spettacolo del 25 febbraio, veicoleremo con piacere i messaggi e obiettivi della Fondazione Ice Memory. Vi aspettiamo a Torino!”.

A moderare la conferenza stampa di presentazione in anteprima mondiale di “Cinema on ice”, la giornalista e conduttrice televisiva Monica Marangoni.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare i siti web: www.custorino.it e www.operaonice.eu