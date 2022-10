“L’ombra di Caravaggio” la colonna sonora

Share Facebook

ORAGRAVITY (duo formato da Umberto Iervolino e Federica Luna Vincenti) firma la colonna sonora del film “L’OMBRA DI CARAVAGGIO” di Michele Placido, nelle sale italiane dal 3 novembre.

La colonna sonora (edita da Edizioni Curci e da Goldenart Production) sarà disponibile in digitale dal 4 novembre.

Questa la tracklist della colonna sonora originale:

Deep breath Shadow Drug Falling asleep Sacrificial blood Death of the virgin Beheading Revelation Lust Memories Final journey Amor vincit omnia Sacrificial blood (extended)

Composta a quattro mani, la suggestiva e catartica colonna sonora è caratterizzata da brani di musica elettronica e post-rock con forti atmosfere dream. Il tappeto sonoro è stato costruito all’inizio del 2020 da Umberto Iervolino e Federica Luna Vincenti all’interno dello studio di registrazione Moonolite Sound. Un punto di partenza per il duo Oragravity, che con questo progetto ha consolidato il suo percorso artistico in previsione di nuove produzioni musicali.

«Un viaggio, un flusso continuo di note seduto davanti ad immagini potenti, raccontare con la musica le suggestioni, questo è stato per me creare la colonna sonora di questo film – afferma Umberto Iervolino, compositore della colonna sonora – Insieme alla mia compagna d’arte ci siamo immersi nella visione onirica che un gigante come Michele Placido ha dato a quest’opera e ci siamo lasciati trasportare».

«Comporre musica per immagini è un percorso immersivo unico. Il regista insieme all’attore trasmette già emozioni, intenzioni, pause, tormenti e il musicista deve tracciare un arco rimanendo silenziosamente in ascolto. Nelle immagini di questo film abbiamo trovato la nostra soluzione armonica – dichiara Federica Luna Vincenti, compositrice della colonna sonora e produttrice del film – Insieme ad Umberto sono stati mesi intensi, abbiamo pensato una colonna sonora a tratti epica, gotica, con archi e ritmica pulsante. Un disegno quasi matematico per raccontare uno dei più grandi artisti pop-rock della storia, Caravaggio».

Oragravity foto di Azzurra Primavera

“L’Ombra di Caravaggio” di Michele Placido è prodotto da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production con Rai Cinema. Con un cast internazionale composto da Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni e Lolita Chammah, il film è una coproduzione Italia Francia Goldenart Production con Rai Cinema, Charlot, Mact Productions, Le Pacte e uscirà al cinema il 3 novembre con 01 Distribution.

UMBERTO IERVOLINO: compositore, produttore musicale, direttore d’orchestra, sound designer. Dalla fine degli anni ’80 ad oggi ha collaborato con diversi artisti della scena pop italiana, dei quali ha prodotto album e realizzato arrangiamenti sia per formazioni pop rock che per formazioni orchestrali, dedicandosi anche al sound designing (tra cui Giuni Russo, Alexia, Gianluca Grignani, Emma, Nesli, Enrico Nigiotti, Mario Venuti, Enrico Ruggeri). Ha scritto musiche per la TV ed è stato direttore musicale di produzioni Rai, Mediaset e Discovery. L’attività nella musica visuale lo ha portato a realizzare sincronizzazioni per le campagne internazionali di brand come Bulgari, Fendi, Maserati. Insieme a Federica Luna Vincenti ha scritto le musiche della colonna sonora del film di Michele Placido “L’Ombra Di Caravaggio”. Attualmente, oltre al progetto Oragravity è impegnato nella produzione del nuovo album di Francesco Renga per Sony Music e nell’attività di docente di Musica D’Insieme presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

FEDERICA LUNA VINCENTI: cantante, musicista, compositore, sound designer, produttore teatrale e cinematografico. Si diploma nel 2005 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma. Nel 2004 fonda la GOLDENART PRODUCTION Srl con la quale produce 12 spettacoli teatrali, con artisti del calibro di Alessio Boni, Ambra Angiolini, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Marco Bellocchio e oltre 10 film tra produzioni italiane ed Internazionali con artisti come Michele Placido, Nicola Piovani, Carolina Crescentini, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, Riccardo Scamarcio, Ambra Angiolini, Micaela Ramazzotti. Tra i tanti ricordiamo gli ultimi 2 film prodotti di prossima distribuzione: “L’ombra di Caravaggio” e “La prima regola”. Partecipa a numerosi spettacoli teatrali come cantante e attrice, affianco ad artisti come Moni Ovadia, Mariangela Melato e Massimo Ranieri. Vince diversi riconoscimenti come cantautrice per i suoi singoli “Sorry” e “Mille anni luce” e realizza le musiche di scena come compositore in diverse produzioni teatrali. Nel 2020 apre il suo studio Mix “Moonolite sound” collaborando alla post-produzione di docu-fiction, documentari, lungometraggi e progetti musicali. Nello stesso anno inizia la collaborazione con Umberto Iervolino con cui compone, nel 2022, la colonna sonora del film “L’Ombra di Caravaggio”, di Michele Placido, in qualità di componenti del duo Oragravity.