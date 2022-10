Yungblud il nuovo singolo “Tissues”

Share Facebook

TISSUES è l’inedito di YUNGBLUD che ha anticipato l’album omonimo uscito a settembre. In TISSUES una sorpresa super riconoscibile rende il brano incredibilmente radiofonico e perfetto per le playlist di ogni radio: la traccia, dal ritmo infettivo, contiene un sample del brano “Close To Me” dei The Cure, utilizzato dopo aver ricevuto personalmente l’approvazione del frontman Robert Smith.

In attesa del prossimo 10 marzo in occasione della tappa italiana del suo tour mondiale al MEDIOLANUM FORUM di ASSAGO, YUNGBLUD l’11 novembre sarà a Milano con il suo INTIMATE AS FUCK TOUR con ben TRE REPLICHE già completamente sold out!!

Riguardo il video di TISSUES, girato a Londra e diretto da Charlie Sarsfield, YUNGBLUD ha raccontato: “questa è una nuova Era per me. Volevo ballare, muovermi e volevo impersonificare nel video il vero significato della canzone. È felicità, euforia e lasciar andare”.

Con i risultati delle sue pubblicazioni e con la stima ricevuta da personalità del calibro di MICK JAGGER, DAVE GHROL e OZZY OSBOURNE, il 25enne YUNGBLUD è già una star del rock con oltre 3 miliardi di stream totali!