Il cantautore svizzero Aaron Asteria con “Blood Sky”

Share Facebook

Twitter

E’ disponibile in rotazione radiofonica e in digital download “Blood Sky” (Gotham Dischi/INgrooves), il brano del giovane cantautore svizzero AARON ASTERIA. Dopo la vittoria al MyCoke Music Soundcheck, contest indetto da Coca Cola con oltre 400 iscritti, l’artista approda nel nostro Paese per far innamorare anche il pubblico italiano.

“Blood Sky” racconta la genesi di un amore proibito tra due persone che si incontrano segretamente in una foresta al calar del sole. Al tramonto per la precisione, quando il cielo diventa rosso come il sangue. Due cuori che decidono di unirsi per sempre nel vincolo della magia attraverso un rituale, un legame indissolubile come è la forza che li lega. Un amore percepito dagli altri come vietato, clandestino e oscuro che vuole far riflettere su quanto ancora oggi sia complicato vivere senza costrizioni e pregiudizi la propria relazione.

Una ballad sporcata di horror che rende questa strana ma meravigliosa combinazione del tutto naturale.

«Questo brano è astratto: un flusso di coscienza dove dialogo apertamente con me stesso in cerca di risposte. Nella composizione hanno giocato un ruolo importante la mia passione per i film horror e le canzoni d’amore alla vecchia maniera, come quelle di Lucio Battisti. Spero che “Blood Sky” possa essere la formula magica per amarsi guardando un cielo rosso anche in Italia» – racconta Aaron.

Aaron Asteria muove i primi passi nella musica fin da bambino, quando nella soffitta di casa trova una vecchia chitarra della madre. Proprio grazie a questo ritrovamento inizia a comporre i suoi primi brani. Nel 2020 quello che sembrava essere soltanto un hobby diventa per lui una vera e propria fonte di guadagno. Complice la pandemia e le misure restrittive in atto, il cantautore rivoluziona il concetto di live dedicandosi all’attività di buskers partecipando ad oltre 40 concerti tra festival, live streaming e opening act. La svolta arriva l’anno successivo quando vince il contest indetto da Coca Cola “MyCoke Music Soundcheck” dove riesce ad imporsi su oltre 400 partecipanti con il brano “Young & Hot”. Il suo ultimo singolo “The Boats Are Back” ha superato di recente i 47 mila ascolti su Spotify. “Blood Sky” è il primo tassello di una nuova grande avventura che lo porterà alla scoperta dell’Italia e del mondo intero.