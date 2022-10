Taylor Swift album da record

Share Facebook

Il nuovo album di Taylor Swift, “Midnights”, debutta, per la prima volta in Italia, #1 nelle classifiche Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti della settimana. Taylor è l’unica artista internazionale a raggiungere la posizione più alta della classifica italiana di vendite nel 2022. Il disco, pubblicato lo scorso 21 ottobre, ha già battuto tutti i record di vendita e streaming a livello globale.

Fin dal giorno di uscita, “Midnights” ha conquistato il titolo di album più ascoltato di sempre nelle prime 24 ore su Spotify, Amazon Music e Apple Music, debuttando anche tra le 5 migliori release di sempre su Spotify. Grazie a questi risultati, Taylor Swift ha ottenuto il titolo di artista più ascoltata di sempre in 24 ore su Spotify.

Il singolo “Anti-Hero”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche nelle radio italiane, ha debuttato #1 nella Global Spotify Chart, entrando, con più di 17 milioni di stream in un giorno, come miglior debutto in classifica di sempre sulla piattaforma.

Il vinile di “Midnights” ha stabilito un nuovo record di vendite per questo formato nella prima settimana dalla release.

Secondo Billboard, “Midnights” sarà l’album più venduto negli Stati Uniti nel 2022, dove ha già superato 1.5 milioni di copie vendute, conquistando anche il titolo di miglior prima settimana di vendite per un album nel continente dal 2017.

“Midnights” è il decimo album dell’artista, il primo inedito dopo le riedizioni “Taylor’s Version” di “Fearless” e “Red” e dopo i successi ottenuti con “folklore” ed “evermore”. Il nuovo progetto, prodotto insieme a Jack Antonoff con la partecipazione, tra gli altri, di Lana Del Rey e Zoë Kravitz, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante. Poco dopo l’uscita dell’album, è stata rilasciata in digitale la deluxe edition “Midnights (3am Edition)” contenente altre 7 canzoni inedite.

Taylor Swift ha già pubblicato due videoclip legati alle canzoni di “Midnights”: “Anti-Hero” e “Bejeweled”. In “Anti-Hero” (ad ora oltre 35 milioni di views, in top15 tendenze musicali), scritto e diretto dalla stessa Taylor, nel quale rappresenta le sue più grandi paure, la lotta contro la depressione e il sentirsi fuori luogo, recitano, insieme alla stessa Taylor Swift, anche l’attrice Mary Elizabeth Ellis e i due comici Mike Birbiglia e John Early.

Protagonisti della clip di “Bejeweled” (ad ora oltre 15 milioni di views, in top20 tendenze musicali), rivisitazione moderna di Cenerentola, sono Taylor insieme all’attrice Laura Dern, le HAIM, gruppo musicale statunitense, la showgirl Dita Von Teese, Pat McGrath e Jack Antonoff.

“Midnights” tracklist:

Lavender Haze

Maroon

Anti-Hero

Snow On the Beach feat. Lana Del Rey

You’re One Your Own, Kid

Midnights Rain

Question…?

Vigilante Shit

Bejeweled

Labyrinth

Karma

Sweet Nothing

Mastermind

“Midnights (3am Edition)” bonus tracks:

The Great War

Bigger Than The Whole Sky

Paris

High Infidelity

Glitch

Would’ve, Could’ve, Should’ve

Dear Reader