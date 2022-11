Later con “Assurdo”

Share

“Assurdo” è stata scritta in un momento molto particolare della vita di Lorenzo. Un periodo dove tutte le abitudini e le certezze stavano cambiando, raggiungendo il culmine con la chiusura di una relazione sentimentale: unico e vero motore e vera spinta alla scrittura di Assurdo.

I litigi frequenti, la sfiducia, le bugie ad intrappolare ormai una complicata ma allo stesso tempo intensissima storia d’amore.

Effetti collaterali: l’allontanamento dalla musica, dalle passioni, la chiusura in sé stessi mettendo distanza dalle persone care, familiari, amici.

Conseguenza: la fermezza nel voler andare avanti, non mollare né tornare indietro. Avanzare da solo, scrivere Assurdo.

Sopra un meraviglioso beat di MrWood: un brano malinconico ma allo stesso tempo gioioso.

La frase “ciò che volevo ora è qui con me, inutile dire che manchi te” rappresenta al meglio lo stato d’animo di chi è consapevole di essere tornato a fare ciò che ama, pagando un prezzo caro per farlo, “costretto” dalle troppe divergenze.

“Assurdo è per me voglia di riemergere, di rimettermi in gioco nella vita come nella musica, con la consapevolezza che le cose non sempre vanno come vorremmo, ma che con la forza di volontà, l’amor proprio, la determinazione e la consapevolezza si può tornare al 100%. E, questo, è assurdo.”



BIO ARTISTICA ED ESPERIENZE MUSICALI

Nato nel Marzo del 1996, Lorenzo comincia ad avvicinarsi alla musica fin da piccolo, cominciando a scrivere i primi pezzi nel 2017.

Il primo singolo pubblicato sulle piattaforme streaming si chiama “Cliché”, nel 2018. Successivamente, dopo esser comparso nel featuring di Jay Sinner nel brano “Non mi fido”, nel 2019 pubblica “Su di Me”, in collaborazione con un altro artista (Zack Merin), un brano pop che indirizza il suo percorso verso quel tipo di sonorità.

In seguito, attraversa un lungo periodo di pausa, terminato nel Novembre del 2020, quando esce “Piano B”, distribuito da Reload Music. Un brano melodico, dalle sonorità dancehall.

Dopo questa pubblicazione, divergenze, problemi personali e questioni lavorative hanno fatto sì che Lorenzo prendesse distanza dalla scena torinese e, più in generale, dalla musica.

Questo fino al concepimento di “Assurdo”.