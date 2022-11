Bad Bunny è l’artista dell’anno Apple Music

Share

L’artista di fama internazionale Bad Bunny è stato annunciato oggi come Artista dell’anno di Apple Music, a riconoscimento dell’eccellenza artistica e dell’influenza del musicista portoricano sulla cultura globale nel 2022. Molte delle più grandi star della musica hanno pubblicato musica straordinaria nel 2022… e una di loro ha conquistato l’anno! Pubblicato lo scorso maggio, Un Verano Sin Ti (il sesto progetto dell’artista in quattro anni) è l’album più ascoltato su Apple Music del 2022, diventando il più grande album latino di tutti i tempi. Al di là dei numeri da capogiro, Bad Bunny ha davvero dato vita a un cambiamento fenomenale nel pop globale degli ultimi anni.

“Siamo entusiasti di celebrare i successi di Bad Bunny, la cui influenza su diversi piani culturali non poteva essere ignorata quest’anno”, ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats di Apple. “Vedere Bad Bunny passare da artista Up Next di Apple Music nel 2018 ad Artista dell’anno nel 2022 è a dir poco straordinario. Ci congratuliamo con lui per il suo anno da record e per aver continuato a portare la musica latina a un enorme pubblico internazionale.”

“Quando ho iniziato, non avevo una fan-base globale”, racconta Bad Bunny ad Apple Music in un video esclusivo in uscita oggi, che racconta da vicino l’Artista dell’anno2022. “Sono grato per tutto ciò che ho realizzato e per tutto ciò che ho vissuto. Il movimento della musica latina è cresciuto davvero tanto. Non mi prenderei mai tutto il merito e non direi: ‘È merito mio’. No, è merito di ognuno di noi. Un’intera generazione. La nostra energia e la nostra presenza si sentono sempre”. Quando gli è stato consegnato l’Apple Music Award, ha aggiunto: “Grazie ad Apple Music e a tutte le persone che ascoltano la mia musica ogni giorno. Sono felicissimo!”.

Scoprite l’ascesa fulminea di Bad Bunny, la musica che ha contribuito a rivoluzionare e lo storico 2022 che lo ha reso l’artista dell’anno di Apple QUI.

Nella giornata di oggi Bad Bunny curerà la playlist La Fórmula scegliendo i suoi brani preferiti, come quelli di Myke Towers, Rauw Alejandro, Mora, Jhayco e tanti altri presenti su Apple Music. E su Apple Music 1 c’è solo Bad Bunny, tutto il giorno! Gli ascoltatori possono sintonizzarsi su una serie di contenuti radiofonici che celebrano Bad Bunny, tra cui nuovi speciali, programmi d’archivio, interviste di inizio carriera e playlist che mostrano le tante sfaccettature dell’artista e del suo anno storico. Sintonizzatevi su apple.co/am-1.

Uno sguardo ad alcuni dei traguardi più importanti di Bad Bunny su Apple Music

Bad Bunny è il più grande artista latino di tutti i tempi per numero di stream in tutto il mondo su Apple Music.

Alla sua uscita il 6 maggio 2022, Un Verano Sin Ti è diventato il più grande album latino di tutti i tempi su Apple Music, detenendo il record di streaming worldwide nel primo giorno di uscita.

Moscow Mule di Bad Bunny detiene il record di canzone latina più ascoltata di tutti i tempi per numero di stream nel primo giorno di uscita in tutto il mondo.

Con 22 canzoni nella Top 100: Globale giornaliera, Bad Bunny ha battuto il record del maggior numero di ingressi simultanei in classifica di un singolo artista latino.

Le canzoni di Bad Bunny hanno raggiunto il n. 1 delle Top 100 del giorno in 34 paesi del mondo, più di qualsiasi altro artista latino. Ha raggiunto la top 10 della classifica in 77 Paesi.

44 canzoni di Bad Bunny hanno raggiunto la Top 100 del giorno nei paesi di tutto il mondo e tre sue canzoni hanno raggiunto il n. 1 della classifica globale, più di qualsiasi altro artista latino.

Bad Bunny detiene il primo, il secondo e il terzo posto tra gli album latini per numero di stream nel primo giorno.

Nel febbraio 2018, Bad Bunny è diventato il primo artista Up Next latino di Apple Music, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

È stato anche il primo conduttore di Trap Kingz, il primo programma radiofonico globale in lingua spagnola su Beats 1 radio, guidando i primi sei episodi dello show nel 2017.

Informazioni sugli Apple Music Awards

Apple ha ideato una serie di premi per celebrare la straordinaria arte della creazione musicale. Ogni premio è composto da un wafer in silicio realizzato ad hoc, sospeso tra una lastra in vetro levigato e un corpo in alluminio lavorato e anodizzato. Il risultato di questo lungo processo, prima che venga tagliato per creare centinaia di chip, è unico e sorprendente. Come gesto simbolico, al centro degli Apple Music Award ci sono gli stessi chip che troviamo nei dispositivi che portano la musica di tutto il mondo a portata di dito.

Informazioni su Apple Music

Apple ama la musica. Apple ha rivoluzionato l’esperienza musicale con iPod e iTunes. Oggi Apple Music celebra chi scrive, compone, produce e ama la musica con un catalogo di oltre 100 milioni di brani, playlist selezionate da un team di esperti, prime mondiali, interviste e conversazioni con esponenti di spicco della scena artistica con la pluripremiata Apple Music Radio. Con contenuti originali delle figure più amate e rispettate nel mondo della musica, riproduzione automatica, testi sincronizzati con la musica, audio lossless e un suono coinvolgente grazie all’Audio Spaziale con Dolby Atmos, Apple Music offre la migliore esperienza d’ascolto al mondo, aiutando ogni utente a scoprire nuova musica e ascoltare i suoi brani preferiti valorizzando al contempo la comunità artistica globale. Apple Music è disponibile in più di 167 Paesi e territori tramite iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod mini, CarPlay e online su music.apple.com/it, oltre ad altoparlanti smart, smart TV e dispositivi Android e Windows. Apple Music non ha pubblicità e non condivide i dati dei clienti con terzi. Maggiori informazioni sono disponibili su apple.com/it/apple-music.