Claver Gold al via a “Questo non è un tour”

CLAVER GOLD è pronto a portare dal vivo il suo ultimo lavoro discografico, “QUESTO NON È UN CANE”, sui palchi dei club di tutta Italia. Un ritorno attesissimo dai fan del rapper marchigiano, che ha pubblicato lo scorso 16 settembre il suo ultimo album.

QUESTO NON È UN TOUR partirà l’11 novembre con una data zero al Dejavù di Sant’Egidio (TE), per poi proseguire a Bologna (18 novembre, Estragon), Torino (2 dicembre, Hiroshima Mon Amour), Milano (7 dicembre, Circolo Magnolia), Firenze (9 dicembre, Viper Theatre), Padova (10 dicembre, C.S.O. Pedro), Roma (15 dicembre, Largo Venue), Conversano – BA (16 dicembre, Casa delle Arti). Le prevendite sono disponibili nei circuiti abituali.

Per i fan sarà l’occasione di ascoltare dal vivo i brani dal repertorio di CLAVER GOLD e per la prima volta le nuove tracce di “QUESTO NON È UN CANE”, il nuovo lavoro discografico, uscito per Woodworm/Glory Hole Records e prodotto da Gian Flores. Anticipato dai singoli “Malastrada” e “Mai Più” feat. Davide Shorty, questo ritorno attesta Claver come uno dei pesi massimi del rap in Italia: “QUESTO NON È UN CANE” è un disco dalle mille anime e che esplora tematiche che l’artista ha approfondito in questi anni di silenzio discografico. L’ultimo album solista di CLAVER GOLD risale infatti al 2017 con “Requiem”. Nel frattempo, una raccolta e uno straordinario progetto con l’amico e collega Murubutu, “Infernvm”, che ripercorre l’inferno dantesco in musica e tanti live. Sono stati anni di gran lavoro, in cui CLAVER GOLD ha potuto osservare, assorbire, immagazzinare, riflettere, fino alla chiusura di questo nuovo disco e alla preparazione del nuovo spettacolo dal vivo.

“Sono molto emozionato – racconta CLAVER GOLD – di portare live questo nuovo progetto. Non vedo l’ora di salire sul palco per raccontarmi di nuovo. E sono felicissimo di farlo ritrovando una dimensione che mi è molto cara, quella dei club, insieme anche a tanti ospiti e amici con cui condividerò il palco”.

Questo il calendario completo delle date del tour, sul palco con CLAVER GOLD tanti ospiti speciali e opening act:

11 novembre 2022 – Sant’Egidio (TE) – Dejavù (DATA ZERO)

Guests: FileToy & StephKill

18 novembre 2022 – Bologna – Estragon

Guests: Tormento, Murubutu, FileToy

Opening: Fu Kyodo, ZooRap

2 dicembre 2022 – Torino – Hiroshima Mon Amour

Opening: Piove.

7 dicembre 2022 – Milano – Circolo Magnolia

Opening: Piove. + Adriff East

9 dicembre 2022 – Firenze – Viper Theatre

Guests: Murubutu, Tormento

10 dicembre 2022 – Padova – C.S.O. Pedro

15 dicembre 2022 – Roma – Largo Venue

Guest: FileToy

Opening: Oremeta & Adrift East

16 dicembre 2022 – Conversano (BA) – Casa delle Arti