Roma Jazz Festival in streaming su A-LIVE

L’edizione 2022 del Roma Jazz Festival esplora una nuova frontiera immersiva, innovativa e tecnologica grazie alla collaborazione con A-LIVE, la piattaforma di streaming 360° e tecnologia blockchain in grado di generare NFT in tempo reale.

A partire da oggi è possibile acquistare il primo NFT da collezione del Roma Jazz Festival, un contenuto audiovisivo inedito, fruibile in esclusiva dopo l’acquisto, realizzato con le 46 storiche locandine del festival sulle note di Traindrive brano di Lorenzo Mirra, Giacomo Serino e Emanuele Guarnieri. Una vera e propria opera d’arte animata a ritmo di jazz.

L’esperienza di acquisto è facile e veloce, l’NFT è disponibile sul sito di TicketOne a 9,90€ : l’acquirente riceverà nella mail di conferma dell’ordine un codice univoco da inserire sul sito di A-LIVE per riscattare la sua opera da collezione digitale certificata in blockchain e garantita tramite smart contract.

Un’altra novità che riguarda questa edizione è la vendita all’asta di NFT in edizione limitata degli assoli inediti eseguiti dai grandi musicisti del festival. L’asta si terrà su A-LIVE a partire dalla fine del festival e durerà fino a fine novembre.

Con questo evento Roma Jazz Festival e A-LIVE annunciano l’inizio di una partnership che mira al rinnovamento dei linguaggi e alla valorizzazione delle opere d’ingegno degli artisti tramite l’utilizzo di tecnologie nate per garantire la proprietà e l’autenticità di un bene digitale.

“Il Jazz è nato come avanguardia, e siamo orgogliosi di poter annunciare una partnership tra A-LIVE e una istituzione così importante come il Roma Jazz Festival per poter rimarcare l’aspetto sperimentale di questo meraviglioso movimento musicale. Le nuove tecnologie di A-LIVE permettono di esplorare linguaggi del futuro, danno agli artisti nuove possibilità di esprimersi con una rinnovata libertà che profuma molto dell’atmosfera eccitante che si respirava nei primi club di New Orleans negli anni 20 del secolo scorso. Il Jazz, contaminazione per eccellenza tra Blues e Swing, tra armonia Europea e ritmi Afro…e adesso contaminazione tra il mondo fisico e quello digitale grazie al ponte “phygital” creato da A-LIVE”, afferma Alex Braga, CEO di A-LIVE.

“La musica jazz ha più di 100 anni e nonostante tutto ha sempre avuto la capacità di rinnovarsi anche per la capacità di confrontarsi con le nuove tecnologie e i nuovi media. Dal primo disco inciso su vinile, all’evoluzione del grammofono, ai primi film sonori, alla televisione, all’inserimento di strumenti elettrici e dell’elettronica, ai videoclip, sino al live streaming e ora, per la prima volta, agli NFT, la sua evoluzione continua. Non sembra troppo lontana l’occasione di ascoltare jazz nel metaverso”, afferma Mario Ciampà, direttore artistico del Roma Jazz Festival.

A-LIVE nasce nel 2020 come piattaforma di streaming interattivo, con l’obiettivo di rivoluzionare il concetto e la fruizione della musica dal vivo. Nel 2021 lancia un progetto di forte impatto sociale: il Phygital Stage, un palco composto da elementi fisici e digitali insieme, con un pubblico dal vivo e un pubblico da remoto che partecipano allo stesso evento, ma in modalità diverse. Nel 2022 A-LIVE integra la tecnologia blockchain sulla piattaforma ed è in grado di convertire contenuti digitali in NFT in tempo reale.

Roma Jazz Festival torna quest’anno con la sua 46° edizione dal titolo “Immersivity”, per un approccio multisensoriale e immersivo che guardi al futuro senza dimenticare le proprie radici e il linguaggio trasversale che caratterizza il genere. Dal 6 al 19 novembre, 23 concerti di artisti nazionali e internazionali animeranno la Capitale, proseguendo la ricerca di Roma Jazz Festival sulle trasformazioni della scena jazz e sulle contaminazioni con altre forme espressive e tecnologiche.