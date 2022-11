Milano Music Week 2022 apre con Tiziano Ferro

Share

Comincia il conto alla rovescia per la MILANO MUSIC WEEK 2022, che si terrà da lunedì 21 al 27 novembre a Milano!

Si comincia già giovedì 17 novembre con un’importante anteprima, in collaborazione con Mondadori Store: TIZIANO FERRO incontra al Teatro Manzoni i fan presentando il nuovo album “Il mondo è nostro”, modera l’incontro Nur Al Habash, direttrice artistica di questa sesta edizione. “Il mondo è nostro” (Virgin Records/Universal Music Italia) è disponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali, è composto da 13 brani, prodotti da Tiziano Ferro e Marco Sonzini. Ogni traccia racconta un nuovo capitolo della vita dell’artista che ha all’attivo 20 anni di carriera, oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo e più di 200 canzoni pubblicate in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese).

Per informazioni: www.mondadoristore.it/tiziano-ferro-evento/.

Inoltre, sabato 19 e domenica 20 novembre si svolgerà al Palazzo delle Stelline la trentesima edizione di SHG Music Show, due giorni di fiera tra innovazione e vintage, musica live, negozi, editoria, workshop e artigianato che fanno da apripista alla Milano Music WeeK https://shgmusicshow.it.

Milano Music Week unisce i principali attori della filiera – artisti, autori, case discografiche, editori, centri di formazione, promoter, associazioni musicali, operatori, tecnici – mettendo al centro temi attuali e scenari futuri, non solo nei Music Talk e negli incontri con gli artisti, ma anche riunendo in una settimana tanti live, dj set, workshop, talk ed eventi speciali.

La direttrice artistica Nur Al Habash è affiancata dai curatori speciali COLAPESCE e DIMARTINO.

Al centro di questa edizione della Milano Music Week ci sono i panel sul music business MUSIC TALK e gli INCONTRI CON GLI ARTISTI più noti della musica italiana, che sono più che raddoppiati quest’anno rispetto alle passate edizioni. Un appuntamento in cui l’industria musicale italiana si ritrova creando nuove connessioni, in cui i fan possono conoscere più da vicino i loro idoli e in cui il pubblico, che arriva da tutto il Paese, si immerge a 360° nel mondo dello spettacolo.

Milano Music Week 2022 è promossa e fortemente voluta da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, ASSOMUSICA, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori e SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori.

È organizzata per il secondo anno da Fondazione Italia Music Lab, nuovo hub nato da un’idea di SIAE per il sostegno ai giovani music creator italiani.Partecipano in qualità di partner A.F.I. Associazione Fonografici Italiani, Evolution, FEM Federazione Editori Musicali, KeepOn LIVE, PMI Produttori Musicali Indipendenti e SCF. La direzione artistica è affidata a Nur Al Habash, direttrice della Fondazione Italia Music Lab, che ha ricevuto il testimone dallo storico curatore Luca de Gennaro.

Il main sponsor di questa edizione è UniCredit che accompagnerà il pubblico durante tutti gli eventi della Milano Music Week offrendo esclusive opportunità di entrare in contatto con gli artisti e ospiterà nella propria sede l’intervista e lo showcase dei curatori speciali Colapesce e Dimartino.

Durante la settimana non mancheranno momenti formativi e di approfondimento proposti dalla Milano Music Week. Grazie all’apporto dei Promotori, degli educational partner CPM Music Institute, Master in Comunicazione musicale di Almed e SAE Institute e degli altri partner coinvolti nell’iniziativa.

Per la prima volta quest’anno la Milano Music Week arriva con FIMI all’interno delle scuole superiori con 4 seminari multi tema sull’industria musicale che si terranno all’Istituto Scolastico Schiaparelli-Gramsci di Milano.

Amazon Music è lo streaming partner ufficiale della Milano Music Week 2022 e ospiterà la playlist ufficiale. Amazon Music presenterà inoltre un concerto speciale allo Yellowsquare durante la MMW, dove si esibiranno due artisti del programma Breakthrough, VV e Mattak. Biglietti disponibili via DICE. Radio 2, radio ufficiale della Milano Music Week, racconterà la settimana con tante interviste ad artisti e ospiti della rassegna. Il 21 e il 22 novembre dalle 14.00 alle 16.00 trasmetterà in diretta dallo YelloSquare Milan “La versione delle due” con Andrea Delogu e Silvia Boschero.

Anche per questa edizione, Linecheck – Music Meeting and Festival sarà main content partner della Milano Music Week. Dal 22 al 26 novembre al BASE Milano ci saranno cinque giorni di eventi, un vero e proprio Festival di musica e incontri dedicati a professionisti e music lovers. Il tema principale del festival sarà #INEXILE, un concetto ampio che racchiude in sé l’idea della distanza fisica dalla propria patria, nonché l’impossibilità di lasciarla o di sentirsi liberi di muoversi verso mete che potrebbero diventare “nuove patrie” lungo il proprio cammino.

L’immagine della Milano Music Week 2022 è curata da Pop-Eye Studio.

Con il supporto di YES MILANO www.yesmilano.it