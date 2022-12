OneRepublic con il produttore Gryffin

Share

L’acclamato produttore di Los Angeles GRYFFIN collabora per la prima volta con la band nominata ai Grammy nonché uno dei gruppi più apprezzati del panorama musicale, i ONEREPUBLIC.

Il singolo si intitola “YOU WERE LOVED” ed è contenuto nel recente album di GRYFFIN intitolato “Alive”.

Tra pizzichi di chitarra introspettivi, un’esplosione di sintetizzatori, archi emozionanti e colpi di batteria – si candida ad essere la canzone perfetta per chiudere l’anno in bellezza!

GRYFFIN conferma ancora una volta la sua magnetica interpretazione della musica elettronica: infinitamente melodica, composta in modo impeccabile, ricca di emozione. La voce inconfondibile di RYAN TEDDER dei ONEREPUBLIC, dal canto suo, tocca le corde del cuore con un testo ottimista ed un messaggio di speranza: “Un giorno, quando il futuro incontrerà il passato, ci rifaremo per tutti gli anni in cui siamo andati così veloci”.

A proposito della collaborazione, GRYFFIN racconta: “Lavorare con i ONEREPUBLIC è stata un’esperienza incredibile e siamo davvero felici di aver creato una canzone che si allinea con entrambi i nostri progetti sia dal punto di vista sonoro che dei testi. Speriamo che tutti si divertano tanto quanto noi”.

I fan potranno ascoltare questa canzone (e tante altre) durante gli stellari live set di GRYFFIN. Il produttore sta infatti proseguendo il suo tour ed è stato annunciato anche al prossimo Ultra Festival di Miami.