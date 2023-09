In radio il nuovo singolo della girlband mondiale Blackpink

Share

Le BLACKPINK sono un fenomeno mondiale, nonché una delle girlband più celebri di tutti i tempi. Dopo mesi di attesa hanno pubblicato il loro nuovo singolo “THE GIRLS”, accompagnato da un videoclip in grande stile come solo le quattro ragazze del K-POP ci hanno abituato.



La canzone e il video hanno avuto la sua première all’interno del gioco THE GAME di cui “THE GIRLS” è la colonna sonora, mandando in visibilio tutti i giocatori che avevano scaricato l’app del gruppo.

“Don’t Mess with The Girls” – ripetono nel potente ritornello Rosé, Lisa, Jisoo e Jennie come un ‘mantra’. Non si scherza con le ragazze in questa canzone dal beat ipnotico, dalle sonorità hip-hop e sound orientale.



“THE GIRLS” è stato scritto da Ryan Tedder, frontman degli OneRepublic nonché uno degli autori più prolifici del panorama musicale mondiale, con Michel ‘Lindgren’ Schulz, Rosé, Jennie, Melanie Fontana, Madison Love e Danny Chung. Il brano è prodotto dagli stessi Tedder e Schulz.



BIO



Le BLACKPINK – Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé – sono la girlband più famosa del decennio, hanno superato record finora imbattuti, ottenuto sold-out con i loro tour negli stadi di tutto il globo e spianato la strada per numerosi artisti K-POP, lasciando un segno indelebile nel mondo musicale, del fashion e ora anche dei video games.

Il gruppo si è formato nel 2016, il primo album è stato pubblicato nel 2018, intitolato Blackpink in Your Area, divenuto poi il disco con posizionamento più alto nella classifica Billboard per delle artiste femminili K-pop. Dopo aver firmato con Interscope Records (in partnership con YG Entertainment), nel 2020 è uscito “THE ALBUM” che conteneva le hit “How You Like That” (il videoclip è stato il video a raggiungere più velocemente le 150 milioni di visualizzazioni), “Ice Cream” in collaborazione con la superstar Selena Gomez (arrivato alla posizione #2 della Billboard 200 e della classifica dei singoli inglese, vendendo oltre 1.4 milioni di copie e facendo delle Blackpink l’unica girlband coreana ad aver superato il milione di unità vendute) e “Lovesick Girls”.

Nonostante il disco sia uscito nel pieno della pandemia da COVID-19, le BLACKPINK hanno ottenuto responsi record in tutto il globo con la loro musica. Sempre nel 2020 sono state anche protagoniste del film “BLACKPINK: Light Up The Sky”, descritto dal The New York Times come un “documentario avvincente in grado di mettere in luce le varie personalità degli esponenti del gruppo”.

Il loro secondo album in studio, “Born Pink”, uscito lo scorso anno, ha debuttato alla posizione n.1 della classifica album negli Stati Uniti (Billboard 200). Si tratta del primo gruppo femminile a raggiungere la vetta della celebre classifica dal 2008. Sono state, inoltre, il gruppo femminile con più ascolti sulla piattaforma di Spotify nel 2022 a livello globale. Famosissime anche per i loro video imponenti e cinematografici, le Blackpink hanno totalizzato con i videoclip dei loro ultimi due singoli, “Pink Venom” e “Shut Down” oltre 1 miliardo e 200 milioni di visualizzazioni su YouTube.



Alla fine del 2022 le Blackpink sono state elette dalla celebre rivista TIME MAGAZINE come ‘Entertainer of the year”. Ennesimo traguardo per le ragazze, che hanno chiuso un’annata di record e successi enormi.



“Lavoriamo sodo per sembrare delle supereroine” – ha raccontato Jennie – “Ma alla fine della giornata siamo solo delle ragazze molto normali”.



Quest’anno sono state il primo gruppo K-POP ad esibirsi in qualità di headliner al Festival Coachella.

Si sono imbarcate poi nel loro faraonico “Born Pink Tour” che le ha viste esibirsi negli stadi di quattro continenti, totalizzando oltre 1 milione e mezzo di spettatori.

Sono l’unico gruppo femminile a essere apparso sulla copertina di Rolling Stone dopo le Spice Girls e le Destiny’s Child. Sono anche le artiste con il maggior numero di iscritti al loro canale YouTube, la girlband con un disco alla posizione più alta negli ultimi 10 anni.

Le BLACKPINK hanno vinto oltre 34 premi, ricevuto oltre 131 nomination, ottenuto miliardi di visualizzazioni solo su YouTube e sulle piattaforme streaming. Durante la loro carriera hanno collaborato con artiste quali Dua Lipa e Lady Gaga.

Comunicato Stampa: Universal Music