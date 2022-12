JägerMusic Lab il vincitore della quinta edizione

Share

Da oggi on air sul canale ufficiale YouTube di Jägermeister Italia la docu-serie completa che racconta la quinta edizione dello JägerMusic Lab, l’accademia pensata e voluta per scoprire i nuovi talenti della musica elettronica che quest’anno si è tenuta a Milano presso lo spazio BASE e ha visto la partecipazione di 10 talentuosi artisti di cui uno solo si è aggiudicato il titolo di Music Meister italiano.

Giovanni Agosti, Greeko, Ladyhalo, Linbo, Munstac, Riccardo Rusconi, Splendore, Square, Ufo Orchestra e Wared si sono immersi in dieci giorni di studio intenso, produzione, laboratori, video editing all’interno della famosa ‘Capsula’ di BASE Milano, dove hanno avuto la possibilità di seguire le lezioni con l’obiettivo di realizzare il proprio brano inedito ed esibirsi in consolle durante i private party.

Le quattro puntate della docu-serie, prodotta da GRØENLANDIA, documentano l’indimenticabile esperienza dei dieci Music Meister facendo rivivere appieno l’esperienza dei giovani talenti durante il Lab: in ogni episodio vengono infatti mostrate le ore di studio e produzione musicale, la lavorazione al brano, la quotidianità in Casa Base, i retroscena e i confessionali, il tutto arricchito dall’intervento di speciali giudici che hanno preso parte alle lezioni dei ragazzi.

La band Fast Animals And Slow Kids, il duo eclettico La Rappresentante Di Lista, il dj e producer Boss Doms, oltre a partecipare alla selezione di settembre dei giovani talenti, hanno preso parte ad alcune giornate dell’Accademia pronti a dispensare utili consigli e dare i loro punto di vista ai dieci studenti.

E poi ancora Federico Cirillo, head of A&R di Island Records, che ha portato la sua esperienza discografica in classe; il designer Sergio Pappalettera, il quale ha tenuto una lezione speciale sull’editing video grazie alla quale i concorrenti hanno potuto realizzare un video che accompagnasse il proprio brano; e il dj e produttore Luca Agnelli, che ha portato il suo contributo in ambito di musica techno.

Ed infine special guest i Nu Genea, progetto artistico dei musicisti/dj Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, hanno tenuto un dibattito aperto con i ragazzi del Lab condividendo le loro conoscenze ed esperienze musicali internazionali, dando pareri e opinioni personali sulle varie tracce dei giovani producer e dj.

Passo dopo passo, puntata dopo puntata, si sviluppa la narrazione e l’avventura degli aspiranti Music Meister che portano avanti il loro obiettivo e il focus finale: la realizzazione di un inedito partendo dal concept #BeOriginal consegnatogli dai The ReLOUD – i master teacher dello JägerMusic LAB e fondatori della MAT Academy, la scuola di produzione musicale on-demand N°1 in Italia: una vera e propria missione, un viaggio artistico che ha portato i ragazzi alla realizzazione di una traccia che rappresentasse l’importanza di abbandonare il loro lato conosciuto e imparare a seguire l’ORIGINALITÀ.

Per gli ospiti e i The Reloud l’arduo compito è stato quello di scegliere, nelle varie fasi del Lab, i brani più originali, ancora in lavorazione, dando la possibilità ai migliori studenti di suonare durante le serate aperte al pubblico organizzate a Base Milano durante le notti del 30 e 31 ottobre 2022.

A passare la prima fase ed esibirsi il 30 ottobre sono stati i Linbo (Best Sound), Giovanni Agosti (Best Arrangement) e Square (Best Mix), Munstac e Splendore, mentre il giorno successivo i finalissimi dell’ultima edizione dello JägerMusic Lab 2022 sono stati Square, Munstac e Splendore che hanno scaldato il pubblico di BASE Milano durante la notte di Halloween.

Ma ad avere la meglio e portarsi a casa il titolo di Music Meister 2022 è stato MUNSTAC, il quale ha conquistato la commissione con le sue abilità tecniche e il brano “Aperitivo Techno” feat Vasari che ha fatto ballare dai primi beat tutti i giudici.

Il percorso di Munstac inizia ora con un contratto di booking, un contratto discografico, la possibilità di produrre successive releases per le etichette partner, tra le quali, per citarne alcune, Etruria Beat Records di Luca Agnelli, Island Records, Diynamic, Drumcode e molte altre per le quali gli artisti dei Lab passati hanno realizzato delle release dopo la loro partecipazione. Inoltre, come per le edizioni precedenti, il Music Meister avrà la possibilità di essere inserito nelle line up dei migliori festival italiani dove Jägermeister sarà presente.

Ancora una volta Jägermeister si conferma un’istituzione nel mondo della musica elettronica, in grado di intuire i bisogni del mercato e creare nuove tendenze, votati alla qualità della musica e del divertimento, per permettere al fermento musicale italiano di avere sempre una voce fresca, visionaria, chiara e distinta.