Apple Music ‘NYE 2023’ DJ Mixes

Se avete avuto la sensazione che quest’anno la musica dance ed elettronica sia sembrata un po’ più euforica, un po’ più intima, un po’ più viscerale, non siete stati gli unici. Con la riapertura dei club in tutto il mondo e i festival di nuovo in pieno svolgimento, l’atmosfera è cambiata davvero e questa energia celebrativa e totalizzante si è riflessa in innumerevoli nuovi brani e DJ set. Per completare il 2022, Apple Music ha invitato più di 20 tra i migliori DJ e produttori del mondo a creare mix esclusivi per commemorare – e guardare oltre – l’anno in cui siamo finalmente tornati tutti sulla pista da ballo.



Scopri la line up completa dei DJ Mix per la NYE di Apple Music, con artisti del calibro di Tiësto, Fatboy Slim, Sub Focus, MikeQ, Major Lazer, Tim Sweeney, Vashtie, Austin Millz, SG Lewis, Aluna, BR0NZ3 G0DD3SS, Play-N-Skillz, DJ LUDBRISA, Eliza Rose, Nia Archives, Martin Garrix, Purple Disco Machine, Kiddy Smile, Nicole Moudaber, Uncle Waffles, HoneyLuv, Takkyu Ishino, Closet Yi, C. FRIM e altri ancora QUI.