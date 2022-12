MTV New Generation: Giuse The Lizia è l’artista di gennaio

Da oggi e per tutto il mese di Gennaio in rotazione su MTV Music (132 e 704 di Sky) il video del nuovo Artista del Mese selezionato da MTV New Generation sarà “Sincera” di Giuse The Lizia.

MTV New Generation è il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione on-line e on-air.

Iscriversi è semplice e lo possono fare tutti gli artisti che hanno un videoclip.

Ogni settimana selezioneremo talenti che avranno esposizione online sul nostro sito e una volta al mese premieremo un(‘) artista che entrerà nella nostra playlist TV in alta rotazione sul canale MTV Music.

Da Domenica 1 Gennaio 2023 il video in rotazione su MTV Music (Sky 132 e 704) è dunque “Sincera” di Giuse The Lizia.MTV New Generation ha selezionato Giuse The Lizia.

Dietro questo nome d’arte si muove Giuseppe Puleo, ragazzo di 21 anni, cresciuto a Bagheria, provincia di Palermo.

Giuseppe è già attivo sulla scena musicale da qualche tempo, diverse le collaborazioni e i palchi interessanti su cui si è potuto far conoscere dai più attenti alle novità del nostro paese.

Giuse The Lizia scrive e scrive bene, usa la penna a metà strada tra il rap e il cantautorato. Nell’ aprile del 2021 esce per Maciste Dischi con il singolo “Vietnam”, canzone che funziona parecchio e che determina un vero e proprio inizio discografico. Da qui altri singoli, l’ep, e diverse collaborazioni tra cui Laila Al Habash e Memento, e palchi condivisi con Gazzelle, Frah Quintale, Gli Psicologi.

Il mese scorso ci è arrivata la sua “Sincera”, una canzone che ci ha conquistati al primo ascolto e che abbiamo deciso di selezionare come nostro

Video del Mese per questo inizio 2023.

“Sincera” è prodotta da Maiole, è entrata tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani.

E’ una canzone che rappresenta una nuova fase musicale dell’artista, che a distanza di un mese dall’uscita del singolo “One more time”, ci mostra qui un’introspezione nuova e capacità di esprimere sentimenti più profondi.

La canzone descrive la sensazione conturbante che pervade ognuno di noi quando si è in grado di lasciarsi trasportare liberamente dalle proprie emozioni, permettendogli di prendere davvero il sopravvento sui nostri freni inibitori. Il brano entra in testa instantaneamente, parte rap ma con un'irresistibile apertura pop. Il testo scorre liscio su un bel lavoro di produzione che mantiene uptempo il groove. Il mood del pezzo è un melting pot tra leggerezza e sconforto, entrambi tratti caratteristici del cantautore: un contrasto fortemente controbilanciato dall'autenticità con cui Giuse si racconta nel pezzo, senza filtri di forma, attraverso un flusso di coscienza libero, fa emergere diverse sfaccettature di sè stesso mostrando senza paura la propria sfera più intima e, appunto, sincera. Il video girato da Davide Rosano mantiene questa freschezza, questa spontaneità di interpretazione tipica di Giuseppe, che anche dritto nell'inquadratura in camera risulta un personaggio magnetico e tutt'uno con il pezzo.

Quelli ritenuti più meritevoli da MTV – nel pieno rispetto dell’indipendenza editoriale del canale – entrano a far parte del progetto MTV New Generation, ricevendo visibilità online attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canali 132 e 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.