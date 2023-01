Fuori oggi il nuovo singolo di Peter Gabriel

Share

C’è la luna piena, torna PETER GABRIEL: è disponibile per la programmazione radiofonica PANOPTICOM, il primo singolo che segna il grande ritorno della star inglese!

Nel giorno della prima luna piena del 2023, PETER GABRIEL ha pubblicato il primo singolo tratto dal suo prossimo album i/o. Il brano è accompagnato da una cover realizzata dall’artista David Spriggs.

Dal punto di vista musicale, PANOPTICOM si muove grazie alla “sala macchine” dei collaboratori di lunga data Tony Levin, David Rhodes e Manu Katché, supportati dall’elettronica ammaliante di Brian Eno. I cori aggiuntivi sono di Ríoghnach Connolly dei The Breath. Il testo è in parte ispirato allo straordinario lavoro di tre gruppi, Forensic Architecture, Bellingcat e l’organizzazione pionieristica per i diritti umani WITNESS, co-fondata da Gabriel.

L’uscita di PANOPTICOM con la luna piena non è una coincidenza e, in linea con la filosofia di Gabriel, l’approccio a i/o sarà un po’ diverso dalla norma. Le fasi lunari guideranno il piano di pubblicazione nel 2023, con un nuovo brano rivelato ogni luna piena.

‘Uno dei concetti di cui scrivo questa volta è l’idea che sembriamo incredibilmente in grado di distruggere il pianeta che ci ha dato i natali e che, se non troviamo il modo di riconnetterci alla natura e al mondo naturale, perderemo molto. Un modo semplice per pensare a dove ci collochiamo in tutto questo è guardare il cielo… e la luna mi ha sempre affascinato’

Oltre alla nuova musica, PETER GABRIEL intraprenderà un tour nel corso dell’anno, che lo vedrà protagonista di due date live in Italia il 20 e 21 maggio.

Sabato 20 May Verona, Italy Arena di Verona

Domenica 21 May Milano, Italy Mediolanum Forum