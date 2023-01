Immanuel Casto e Romina Falconi in concerto

Share

Dopo il successo delle 5 tappe nei club da poco concluse con un en plein di sold-out, Immanuel Casto e Romina Falconi annunciano 3 nuove date dell’”Insegnami La Vita Tour“ in una nuova veste, quella teatrale, accompagnati da una ensemble da camera.



Per la prima volta nella carriera dei due eclettici cantautori, i rispettivi repertori verranno trascritti per l’esecuzione dal vivo in settimino, con quintetto d’archi, pianoforte e percussioni il prossimo aprile per le 3 date esclusive nei teatri delle principali città italiane. L’“Insegnami la Vita Tour Teatrale 2023“, prodotto da Freak&Chic e Barley Arts, esordirà il 4 aprile al Teatro Quirino di Roma, per poi proseguire il 6 aprile all’Auditorium di Milano e l’11 aprile al Teatro Duse di Bologna.



L’“Insegnami la Vita Tour” è la rappresentazione del creativo sodalizio tra due degli artisti più unici ed eclettici del panorama musicale italiano: prende il nome dall’omonimo duetto contenuto in “Malcostume”, l’ultimo disco di inediti dissacrante e provocatorio di Immanuel Casto uscito a giugno 2022.

Per celebrare il legame che unisce la coppia di artisti, è disponibile da oggi su Vevo il video ufficiale del singolo “Insegnami la vita” (regia di Lyxyum): https://youtu.be/hUoHKv046nU.



INSEGNAMI LA VITA TOUR TEATRALE 2023

Martedì 4 aprile 2023 – ROMA – Teatro Quirino, Via delle Vergini 7

Giovedì 6 aprile 2023 – MILANO – Auditorium, Largo Mahler 1

Martedì 11 aprile 2023 – BOLOGNA – Teatro Duse, Via Cartoleria 42



Romina Falconi e Immanuel Casto si incontrano artisticamente nel singolo “Crash” nel 2011 e a distanza di più di dieci anni festeggiano insieme sul palco un importante e prolifico connubio, dal quale sono nati i successivi “Eyeliner”, “Who is Afraid of Gender” e “Insegnami la Vita”. Immanuel e Romina Falconi hanno creato la fucina creativa Freak&Chic Srl, nella quale continuano sfidare i dogmi dell’arte e della musica italiana collaborando sui rispettivi progetti.