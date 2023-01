Blues in Town in aiuto all’oncologia pediatrica

Share

Blues In Town – sabato 4 febbraio al Teatro Marcello Mastroianni di San Martino Siccomario (PV) – una data da segnare sul calendario.

La musica che ci crede, quella della Treves Blues Band e dei The Blue Flames, fra beneficenza, amicizia e tanto divertimento.

Presentato dal celebre Maurizio “Dr. Feelgood” Faulisi, voce mattutina di Virgin Radio, l’evento ha il duplice scopo di regalare buona musica al pubblico presente e di aiutare con parte dell’incasso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale San Matteo di Pavia attraverso l’associazione Cells4Kids della città lombarda, che ha lo scopo di sostenere l’attività di ricerca e sviluppo clinico delle terapie cellulari in ambito emato-oncologico e immunologico, sotto la guida del Prof. Marco Zecca. L’iniziativa di questa serata di solidarietà dedicata a Giusy è sostenuta dalla promozione dell’ufficio stampa AZ Press.

BLUES IN TOWN

Alle 21:00 in punto si accenderanno le luci sul palco del Teatro dedicato a Marcello Mastroianni a San Martino Siccomario, in via Piemonte 8/B, per dar spazio alla musica dei The Blue Flames, apprezzata formazione che presenta un repertorio trasversale che parte da una rivisitazione del blues delle origini per arrivare a quel rock che dal blues ha tratto le origini senza dimenticare i fasti del vero rock’n’roll.

La voce di Martina “Valkyria” Fontana è supportata dal sound di una band che ha fatto della passione per la musica il suo punto di forza, con una potente sezione ritmica composta da Umberto “Machine Gun” Tomaselli (batteria) e Giorgio “Il Page” Pagella (basso) a cui vanno aggiunte le due chitarre di Giorgio “Il Galluzz” Galluzzi e Alessandro “Jena” Fasoli.

TREVES BLUES BAND a Blues In Town

A seguire la vera star della serata, uno di quei nomi che hanno fatto la storia del blues italiano: Fabio Treves che con la sua Treves Blues Band da quasi 50 anni ha incantato il pubblico sia italiano che estero.

Il “Puma di Lambrate” è un vero portavoce del “blues alle masse”, un emblema riconosciuto ovunque per la sua musica ma, anche, per la sua grande attività divulgativa che ha enormemente contribuito a far crescere nuovi artisti blues e festival in tutta Italia.

Il celebre armonicista può contare su una band di altissimo livello musicale con Alex “Kid” Gariazzo alle chitarre, voce, mandolino e ukulele sostenuto magistralmente dal basso di Gabriele “Gab D” Dellepiane e dalla batteria e percussioni di Massimo Serra, in uno spettacolo che non fa sconti e regala un magnifico viaggio lungo tutta la storia del blues, dalle sue origini nel Mississippi fino all’approdo in quella Chicago dove ha visto una nuova luce e le contaminazioni con il rock.



INFO SPETTACOLO

Sabato 4 Febbraio 2023, ore 21:00

Teatro Marcello Mastroianni, via Piemonte 8/B – San Martino Siccomario (PV)

Ingresso € 18,00 – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info e prenotazioni:

345 317 3303 – info@experienceconsulting.it

Link Facebook: https://www.facebook.com/bluesintownfestival