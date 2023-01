Katie Melua annuncia il nuovo album

Share

Oggi l’acclamata cantautrice Katie Melua annuncia i dettagli del suo prossimo nono album in studio, Love & Money; uno straordinario e personale viaggio di 10 tracce negli ultimi due anni della vita di Katie.

Dopo aver conquistato 56 certificazioni di platino in una brillante carriera di 20 anni, Katie è diventata una delle artiste più vendute della Gran Bretagna, dopo il suo folgorante album di debutto Call Off The Search che si è piazzato in cima alle classifiche e dopo aver pubblicato 8 album consecutivi nella top 10 del Regno Unito, compreso l’ultimo disco Album No. 8 del 2020.

Love & Money uscirà il 24 marzo tramite BMG ed è disponibile per il pre-order QUI.

La notizia segue il recente annuncio del prossimo tour di Katie nel Regno Unito e in Europa ad aprile e maggio, che include uno spettacolo alla Royal Albert Hall di Londra il 16 maggio.

Prodotto da Leo Abrahams (Ghostpoet, Brian Eno, Regina Spektor), Love & Money è stato registrato ai Real World Studios di Peter Gabriel nell’estate del 2022 mentre Katie era incinta del figlio. Una squisita raccolta di canzoni scolpite dal sentimento di gratitudine della cantrautrice e dalla positività trovata in una nuova relazione, ma anche dall’accettazione di sé di fronte al cambiamento e dei suoi tentativi di lasciar andare “that background belief that happiness carries less weight than its opposite.”.

Questo messaggio è probabilmente raccontato al meglio dal primo singolo, che apre anche l’album, “Golden Record“, presentato oggi in anteprima da Ken Bruce su BBC Radio 2, che vede Katie riflettere sul suo posto nel mondo; i vantaggi e le sfide dell’essere una donna nell’industria musicale e il delicato equilibrio tra carriera e famiglia, tutto portato alla vita in un crescendo di accettazione personale e catarsi.



Ascolta il singolo QUI e guarda il video girato ai Real World Studios QUI.



Riferendosi al singolo, Katie ha affermato: It’s about the scene changing and being a woman in the music industry and how strange and lucky I feel to have a job I’m addicted to. This approach for nearly 20 years led me to being very dogmatic and leaving very little space for my life at home. Before I knew it, the years had flown and I was 36, newly divorced, still pedalling like mad with music, while around me, friends were all married, making babies. And while the draw of making records and getting up on stage still did everything I thought I needed for my soul, I knew not having a stable relationship at home and starting a family was gradually gnawing away at me. Writing ‘Golden Record’, it was like I was finally making peace with it all, accepting how things have changed in the industry, being happy with my lot at home and ready to face the fear of letting go of the forever funfair of the music industry.”.

Originaria di Tbilisi, Georgia, Katie Melua ha viaggiato molto, in tutti i sensi. Immortalata da standard moderni come i singoli The Closest Thing To Crazy e Nine Million Bicycles, il suo album più recente, Album n.8, è stato il suo disco più acclamato, in cui si è allontanta delicatamente dall’idealismo romantico che fdà vita al linguaggio dell’amore nelle canzoni pop, cercando invece qualcosa che fosse più vicino alla propria esperienza. Forse non c’è momento migliore per vedere l’evoluzione di Katie Melua come cantautrice che nelle canzoni che compongono Love & Money.

L’album sarà disponibile in digitale, in vinile e nei formati CD standard e deluxe. Il CD deluxe include 4 tracce bonus tra cui uno straordinario duetto con l’artista tedesco Philipp Poisel.



Love & Money | Tracklisting

1. Golden Record – 2. Quiet Moves – 3. 14 Windows – 4. Lie In The Heat – 5. Darling Star – 6. Reefs – 7. First Date – 8. Pick Me Up – 9.Those Sweet Days – 10. Love & Money



Love & Money 2023 UK Tour Dates

May 2 Bexhill De La Warr Pavilion, Bexhill

May 3 Pavilion Theatre, Bournemouth

May 5 Royal Concert Hall, Glasgow

May 6 Sage, Gateshead

May 8 Barbican, York

May 9 St David’s Hall, Cardiff

May 11 Forum, Bath

May 12 Royal Concert Hall, Nottingham

May 14 Philharmonic, Liverpool

May 15 Symphony Hall, Birmingham

May 16 Royal Albert Hall, London

May 18 G Live, Guilford

May 19 Corn Exchange, Cambridge

May 20 Bridgewater Hall, Manchester



Love & Money 2023 European Tour Dates

April 11 Torwar, Warsaw, Poland

April 12 Gdynia Arena, Gdynia, Poland

April 14 Hala Stulecia, Wroctaw, Poland

April 15 Theater Am Aegi, Hannover, Germany

April 17 Le Carre, Amsterdam, Netherlands

April 18 Jahrhunderthalle, Frankfurt, Germany

April 19 Laeiszhalle, Hamburg, Germany

April 20 Admiralspalast, Berlin, Germany

April 22 Emsland Arena, Lingen, Germany

April 23 Palladium, Cologne, Germany

April 24 Cirque Royal, Brussels, Belgium

April 26 L’Olympia, Paris, France

April 28 Haus Auensee, Leipzig, Germany

April 29 Isar Philharmonie, Munich, Germany

April 30 Jazz & Blues Wendelstein Open Festival, Germany