Torna Antonino con “Comunque sia”

Dopo la vittoria ad Amici ed il trionfo nel 2022, a “Tale e Quale Show”, esce, venerdì 13 gennaio, il nuovo singolo di Antonino “Comunque Sia” (Joe & Joe /distr. Believe).

Il brano scritto a quattro mani dal cantautore siciliano Giovanni Caccamo, già vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2015, e da Lorenzo Vizzini, è una power ballad che Antonino sente particolarmente sua e che ha fortemente voluto come apripista della sua nuova produzione discografica.

«Avere un cuore non è sbagliato, averne due neanche. Il coraggio ci frega? Si potrebbe sempre trovare la soluzione. In ‘Comunque Sia”’ l’infinito ripetersi di una ‘canzone d’amore’ si ferma alla consapevolezza dell’amore dato. L’amore che in quel preciso momento hai sentito di dare. E questo è un valore. Questo conta. Grazie Giovanni, grazie Lorenzo: non avrei saputo dirlo meglio di così». Antonino

Giovanni Caccamo : “Sono felice che Antonino si sia rispecchiato, riconosciuto in questa canzone scritta da me e Lorenzo Vizzini. È commovente quando un’armonia incontra, danza, con l’anima di chi la interpreta; è così che nasce un’emozione”.

Antonino Spadaccino (Foggia, 9 marzo 1983). Noto al grande pubblico dal 2004, anno in cui vince la quarta edizione del talent show “Amici”. Nel 2005 esce il suo primo album “Antonino” (che contiene la hit “Ce la farò”, disco d’oro a pochi mesi dall’uscita) e si aggiudica il Premio Lucio Battisti come miglior cantante emergente. Nello stesso anno, partecipa a Sanremo per un duetto con Gigi D’Alessio che lo vuole al suo fianco per il brano “L’amore che non c’è”, raccogliendo consensi e critiche positive. Nel 2008 il singolo “Resta come sei” anticipa l’uscita del secondo album “Nero indelebile”. Nello stesso periodo vince molti concorsi internazionali tra cui, nel 2009, il Cerbul De Aur, Concorso Internazionale della Musica che si tiene in Romania e, nel 2010, il Festival Internazionale della Musica di Cesme (Turchia) con il brano “Freedom“, scritto da lui. Il 2010 segna l’inizio della collaborazione con la label “Non ho l’età” di Mara Maionchi con cui realizza l’EP “Costellazioni”.

Nel 2012 pubblica “Libera quest’anima”, new packaging dell’EP “Costellazioni”, che contiene tre brani inediti tra cui “Ritornerà” e “Resta ancora un po’”, scritto per lui da Emma Marrone. Nel 2016 Antonino torna sulle scene con “Ali Nere” contenuto nell’album “Nottetempo”. Nel 2018 partecipa alle audizioni di XFactor Uk rientrando nelle “Best 12 voices of Uk OVER30”. L’esperienza internazionale continua con la pubblicazione del singolo in inglese “Wake up Call” e, nel 2020, con l’EP “Christmas” (Che contiene il duetto con Emma Marrone sulle note di “Have yourself a merry little Christmas”).

Nel 2022 vince il programma tv “Tale e Quale Show” in onda su Rai1 e, nello stesso anno, riceve il prestigioso “Premio Mia Martini”.

Il 2023 è l’anno del grande ritorno discografico con il singolo “Comunque sia”.