De La Soul annunciano il nuovo brano

I DE LA SOUL annunciano che il loro singolo di successo “The Magic Number“, tratto dal rivoluzionario album di debutto 3 Feet High and Rising, è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

L’annuncio arriva una settimana dopo che il gruppo ha dato la tanto attesa notizia che il loro intero catalogo arretrato sarà pubblicato per la prima volta in digitale il 3 marzo 2023.



In concomitanza con l’uscita di oggi di “The Magic Number“, i DE LA SOUL hanno reso disponibili anche un vinile da 7″, una musicassetta e il download digitale su wearedelasoul.com, distribuito da Chrysalis Records. Il 7” è andato esaurito negli Stati Uniti ma è ancora disponibile in quantità limitate a livello internazionale.

Guarda il lyric video di “The Magic Number“: https://youtu.be/pxkOWjZAPLs



Nel 2021, “The Magic Number” è stato inserito nei titoli di coda del film campione d’incassi Spider-Man: No Way Home, che è stato definito da Variety come “a rare runaway success in the pandemic film industry“. La canzone è stata scelta proprio perchè alludeva alle tre versioni di Spider-Man apparse nel film. Per alcuni spettatori più giovani quella è stata la prima volta che hanno potuto ascoltare uno dei brani iconici dei De La Soul.



La canzone, prodotta da Prince Paul, è stata la traccia di apertura di 3 Feet High e Rising, l’acclamato album del 1989. Il numero tre è un numero significativo per il trio e il testo della canzone “three is the magic number“, è diventato una filosofia di lunga data per loro: De La Soul è composto da tre membri, il loro album di debutto, 3 Feet High and Rising, include il numero nel titolo, e l’album è stato inizialmente pubblicato il 3 marzo 1989.

Per celebrare l’importanza del “tre” per i DE LA SOUL, l’intero catalogo del gruppo sarà disponibile per la prima volta in assoluto su tutti i servizi di streaming il 3 marzo 2023.

3 Feet High and Rising pre-release, pre-add, pre-order: QUI