Esce oggi “Effimere conquiste”dei Sanlevigo feat. Le Cose Importanti

“Effimere conquiste” è il nuovo singolo dei Sanlevigo, secondo brano estratto dall’EP “Eterociclico Vol.I” in uscita per la metà del 2023 e distribuito da Artist First. Dopo “L’evasione, il ritorno”, realizzato in featuring con il producer e youtuber Daniele Montesi, la band alt-rock romana sancisce una nuova proficua collaborazione, quella con Le Cose Importanti, dando vita a un brano intenso ed elegante, sostenuto da riff robusti e solide batterie.

Nella scrittura del pezzo è stato centrale uno dei componimenti della raccolta “Satura” del 1971 di Eugenio Montale in cui il poeta si rivolge alla moglie defunta con il verso “Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi”, lasciando intendere che esista una realtà più complessa di quella che riusciamo a percepire con i sensi e di cui entrambi erano a conoscenza.

Partendo da questo concetto, “Effimere conquiste” sviluppa l’intimo dialogo tra due amanti che, in un momento di sconforto, ripercorrono, per farsi forza, tutte le difficoltà lasciate alle spalle e i piccoli traguardi raggiunti. Anche se insignificante o invisibile agli occhi degli altri, ognuno di quegli ostacoli superati rappresenta per loro un motivo valido per continuare sulla propria strada e costruire qualcosa di duraturo.

I SANLEVIGO PARLANO DI “EFFIMERE CONQUISTE”

“Effimere conquiste” è un pezzo a cui siamo molto legati perché racconta in maniera implicita gli ultimi anni della band, dalle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare fino alla paura di dover rinunciare ai nostri sogni. Come tanti, anche noi siamo passati attraverso momenti di sconforto in cui ci siamo chiesti se valesse davvero la pena continuare. Ad oggi però siamo felici di aver scelto di proseguire e siamo ancora più felici di poterlo raccontare con un brano che vanta la partecipazione di una band come Le Cose Importanti, con una storia alle spalle per certi versi molto simile alla nostra.

Link a “Effimere conquiste”: https://spoti.fi/3ZzLlyE

Crediti “Effimere conquiste”

Prodotto da Sanlevigo

Autore – Lorenzo Imperi

Compositori – Lorenzo Imperi, Matteo Lambertucci

Arrangiamento – Matteo Lambertucci, Emanuele Campanella, Mattia Leoni, Lorenzo Imperi, Le Cose Importanti

Registrazione – Fabio Grande

Mix – Fabio Grande

Master – Filippo Strang

Copertina singolo – Alberto Talone, Matteo Lambertucci

Shooting promozionale – Paolo Giordano (fotografo) & Luca Di Terlizzi (art director)

SANLEVIGO | BIOGRAFIA

I Sanlevigo sono una band alt-rock romana nata nel 2017. Dopo un’intensa attività dal vivo, nel 2019 pubblicano l’EP “Doppelganger” basato sui disturbi dissociativi della psiche.

Il primo album full-lenght “Un giorno all’alba” vede la luce due anni più tardi, il 3 dicembre 2021, anticipato dai singoli “Nei panni sporchi di Venere”, “Mille fiori” e “Un’insurrezione”, e distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First.

L’anno successivo la band intraprende un tour nazionale di 27 date per promuovere il disco, arrivando a toccare fra le altre Milano, Torino, Roma, Urbino, Genova e Taranto.

Il 15 luglio 2022 esce sempre tramite la distribuzione di Artist First "L'evasione, il ritorno", primo singolo estratto dal nuovo EP "Eterociclico Vol.I" in featuring con il producer e youtuber Daniele Montesi / The Suckerz.





LE COSE IMPORTANTI | BIOGRAFIA

Le Cose Importanti nascono a Latina nel 2017 da Giada (voce) e Ylenia (chitarra).

Poco dopo si aggiunge a loro Umberto (basso), e la formazione si completa nel 2022 con Massimiliano (batteria).

Dal loro passato grunge, stoner e post-punk, in questo progetto si incontrano in una nuova forma di cantautorato, più fluido e avverso alle definizioni standard.

Dopo una serie di singoli tra il 2018 e il 2020, sono attualmente al lavoro su nuovo materiale con la produzione di Giulio Ragno Favero (Il Teatro degli Orrori, One Dimensional Man, Zu).